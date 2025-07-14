Олег Сенцов засветился на отдыхе с семьей: куда поехал бывший политзаключенный, получивший ранение на фронте

13 июля украинский режиссер, военнослужащий и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов отметил свое 49-летие. В этом году он праздновал день рождения в уютном семейном кругу – вместе с женой, детьми и горной природой.

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Фотографиями с отдыха поделилась в Facebook его жена Вероника Вельч. Из сообщения женщины стало известно, что супруги с детьми отправились в Карпаты.

На фото видно, как Сенцов, держит на руках их маленького сына у реки, а также нежно целует жену на фоне зеленых склонов. Рядом на фото также сын Вельч от предыдущего брака.

"Будь здоровым и счастливым! Совершай те деяния, которые сродные душе! С твоим днем!" – написала она в поздравлении, адресованном мужу.

Олег Сенцов и Вероника Вельч стали супругами 5 июля 2022 года. Об их отношениях стало известно только в марте того же года, когда режиссер сам сообщил об этом в соцсетях. Уже в конце 2022-го украинцы узнали, что у супругов родился сын. Дата рождения мальчика не разглашалась, но Вельч рассказывала, что он появился на свет в США. В январе 2023 года ребенок получил украинское гражданство.

Кроме этого, у Сенцова есть трое детей от предыдущих отношений. Дочь Алина и сын Владислав – от первого брака. А 5 февраля 2021 года Сенцов сообщил о рождении дочери Эммы, которая появилась на свет 16 декабря 2020-го. Ее мать – украинская поэтесса Юлия Бабич, с которой режиссер разошелся еще до того, как узнал о беременности.

На фронте: командир, ранения, госпиталь

С самого начала полномасштабной войны Сенцов вступил в ряды Вооруженных сил Украины. 14 марта 2022 года он публично заявил, что встал на защиту государства. Некоторое время он служил в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" как командир взвода, а затем поднялся в звании – до командира штурмовой роты.

Режиссер неоднократно участвовал в ожесточенных боях на одном из самых горячих направлений – под Авдеевкой. В 2023 году он впервые рассказал, что получил ранение. Тогда же Сенцов публично сообщил, в какой именно части служит и какую должность занимает.

"Я уже два месяца как командир штурмовой роты, поэтому подчиненных и забот стало гораздо больше, чем было раньше во взводе. Тяжелые бои истощили не только людей, но и нашу ресурсную базу. Что-то сгорело, что-то сломалось, что-то потеряно во время боевых действий", – сказал воин.

Ранее OBOZ.UA писал, что Олег Сенцов четко объяснил, с кем воюют украинцы. Сценарист развеял образы так называемых "чмобиков-недотеп", которые не знают, как вести войну.

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