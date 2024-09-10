Официально: стало известно, примет ли Украина участие в Евровидении 2025

"Суспільне" подтвердило участие Украины на 69 песенном конкурсе Евровидения в 2025. Шоу должно состояться в Швейцарии после того, как в прошлом году главный приз – хрустальный микрофон – получили певцы Nemo с песней The Code.

Видео дня

Несмотря на все возмущения украинцев, которые считают, что участие Украины в подобных конкурсах неуместно во время войны, председатель правления "Суспільного" Николай Чернотицкий объясняет, что Евровидение уже давно стало площадкой для коммуникации нашей страны с миром. Об этом сообщили на сайте "Суспільного".

"Это важная площадка коммуникации с миром. Важно, чтобы Украина не сходила с первых страниц мировых медиа, чтобы мир помнил о войне, которую против нас ведет Россия. Евровидение это ключевой элемент культурной дипломатии, и "Суспільне" сделает все возможное, чтобы наша страна была представлена как можно лучше", – отметил Николай Чернотицкий.

Глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская также подчеркнула, что миру в очередной раз нужно напомнить о войне в Украине и через песню передать важные месседжи и побуждать помочь.

"Стефания" [Евровидение 2022] и Teresa & Maria [Евровидение 2024] громко зазвучали на всю Европу, напомнив о силе украинского духа и необходимости поддержки Украины во время войны. Сейчас для нас крайне важно, чтобы Украину продолжали видеть и слышать, а наши актуальные месседжи звучали еще громче и проницательнее. Евровидение остается той площадкой, где культура говорит не только через музыку, но и из-за мощных художественных образов, которые способны достучаться до тех, кто может не следить за новостями", – сказала она.

Ранее стало известно, что конкурс пройдет в швейцарском городе Базель. За то, чтобы стать городом-хозяином, соревновались четыре заявки: Женева, Цюрих, Базель и Берн-Бель. OBOZ.UA также рассказывал, чем известно место проведения Евровидения 2025, и какие интересные места можно посетить.

Конкурс состоится 13, 15 и 17 мая. В первые даты проведут полуфиналы, а последняя станет днем гранд-финала.

Напомним, на Евровидении 2024 Украину представляли певицы alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Артисткам удалось попасть в гранд-финал, а в результате всемирного голосования они заняли третье место.

Как сообщал OBOZ.UA, первая страна уже объявила своего участника на Евровидении 2025. Впрочем, Theo Evan, который будет представлять Кипр, еще не рассекретил свою конкурсную песню.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!