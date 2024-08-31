Чем известен швейцарский город Базель, который примет Евровидение 2025: интересные факты и места

Недавно организаторы Евровидения-2025 официально объявили, что в следующем году конкурс будет принимать швейцарский город Базель. Мощный культурный центр Швейцарии, расположенный на границе Франции и Германии, поражает количеством уникальных достопримечательностей и готовится встречать многочисленных еврофанов 13, 15 и 17 мая 2025 года.

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Благодаря своему расположению Базель станет отличным символом музыкального единства. Этот тезис подтверждает удивительный фестиваль, более известный как фаснахт, ежегодно проходящий на берегу реки Рейн. Праздник не менее известен, чем карнавалы в Венеции и Рио-де-Жанейро.

Базельский фаснахт

В течение трех дней в году улицы Базеля наполняются музыкой и костюмированными шествиями. Сдержанные, на первый взгляд, швейцарцы позволяют себе ненадолго отдаться веселью, гуляя день и ночь. Следует отметить, что карнавал является мероприятием тщательно организованным: празднования подчинены строгим правилам и истинно швейцарской дисциплине.

Альтштадт (Старый город)

Одно из лучших занятий в Базеле – это просто бродить по городу, позволив раскрыться перед вами. В конце концов, некоторые части старого города Базеля датируются 15-м веком, а Альтштадт часто называют одним из самых красивых и сохранившихся старых городов во всей Европе. Местные советуют исследовать его пешком, ведь старое и новое здесь отлично сочетаются.

Ратуша и площадь Марктплац

Значительная часть старого города сосредоточена вокруг Ратуши, а само здание занимает почетное место на центральной площади Базеля (Марктплац). Ратуши уже около пятисот лет, и сейчас здесь проходят заседания кантонального парламента – Швейцария поделена на кантоны, а Базель входит в состав кантона Базель-Штадт.

Базельский собор (Baseler Münster)

Впечатляющий собор Базеля, расположенный в самом центре города, обязателен для посещения во время любого путешествия. Готическое здание датируется 11 веком. Собор является местом последнего упокоения нескольких выдающихся деятелей, в том числе философа Эразма Роттердамского. Следует также отметить, что вход внутрь здания из красного песчаника бесплатный, что делает Базельский собор одной из лучших достопримечательностей города.

Музей дизайна Vitra

Столь же причудлив внешне, как и хранящийся внутри дизайн, Музей дизайна Vitra расположен примерно в сорока пяти минутах езды на общественном транспорте от центра города. Посвящённое исследованию дизайна, само здание было спроектировано Фрэнком Гэри, и в нем ежегодно проводятся две временные выставки.

Кунстмузей

Одно из лучших занятий в Базеле – посетить гигантский художественный музей. Это дом для самой большой и значимой коллекции произведений искусства в Швейцарии, первые корни музея уходят в Кабинет Амербаха. В это время город приобрел многочисленные работы Ганса Гольбейна в пользу общественности. Таким образом, Кунстмузей является не только одной из самых значительных коллекций в Швейцарии, но и одним из старейших художественных музеев Европы.

Средневековые ворота Спалентора

Если вы интересуетесь средневековой историей, то вам просто необходимо отправиться к средневековым воротам Спалентор, которые когда-то были частью укрепленных стен, окружавших город. Сегодня башня находится недалеко от старого города Базеля.

Костел Святого Павла

Церковь Святого Павла, известная на немецком как Паулюскирхе, была построена на рубеже 20-го века. Эта церковная постройка с несколькими прекрасными витражами и архитектурой в стиле модерн также является единственной круглой церковью в Базеле. Недалеко находятся одни из лучших мест, где можно полюбоваться городом.

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