'Одно из худших шоу в истории!' Трамп разразился гневом из-за выступления Bad Bunny в перерыве Супербоула 2026: что происходило на поле

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп резко раскритиковал выступление пуэрториканского рэпера Bad Bunny во время перерыва матча по американскому футболу Супербоул 2026. Под "удар" политика попали танцевальные элементы перформанса, вокальные навыки артиста и его призывы к единению.

Трамп публично назвал шоу исполнителя "ужасным", а людей, которые получили от него удовлетворение, обвинил в непонимании того, что "происходит в реальном мире". Как сообщает People, такое заявление государственный деятель сделал в социальной сети Truth Social.

"Шоу в перерыве Супербоула 2026 абсолютно ужасное. Одно из худших за всю историю!Оно не имеет смысла, оскорбляет величие Америки и не показывает наших стандартов успеха, креативности или совершенства. Никто не понимает, что говорит этот парень, а танцы отвратительны, особенно для маленьких детей, которые смотрят это по всей Америке и во всем мире. Это "шоу" – просто "пощечина" нашей стране, которая ежедневно устанавливает новые стандарты и рекорды", – написал президент США.

Но на этом возмущения Дональда Трампа не завершились. Он отметил, что в "беспорядке", который происходил во время выступления Bad Bunny, не было абсолютно ничего вдохновляющего. А вот тот факт, что большинство медиа похвалили перформанс рэпера, политик связывает с отсутствием осведомленности в событиях настоящего.

Каким было выступление Bad Bunny

Пуэрториканский артист устроил действительно незабываемое шоу в перерыве футбольного матча. Репер исполнил свои лучшие хиты в сопровождении зажигательных танцовщиков, а вместе с ним на арену вышли мировые звезды, среди которых Леди Гага, Рики Мартин, Cardi B, Педро Паскаль, Джессика Альба и другие.

Кроме хитов, перформанс Bad Bunny был насыщен большим количеством символических элементов. Так, например, трек Yo Perreo Sola рэпер исполнил на крыше розово-желтого дома La Casita, напоминающего традиционные пуэрториканские жилища. В другой момент выступления знаменитость отдал свою награду "Грэмми" маленькому мальчику, который вместе с семьей наблюдал за церемонией награждения. Этот жест имел важное значение для Bad Bunny, ведь жители его родины Пуэрто-Рико последние годы страдают от массовых отключений электроэнергии.

Во время своего 14-минутного выступления исполнитель даже успел устроить свадьбу. Влюбленные просили Bad Bunny спеть на их частной церемонии, однако он решил подготовить для них гораздо лучший подарок и скрепил союз на глазах миллионов зрителей.

Наиболее эмоциональным было завершение перформанса знаменитости. На арене появились флаги, представляющие страны Северной и Южной Америки, тогда как артист воскликнул: "Боже, благослови Америку! Будь то Чили или Аргентина" На английском языке Bad Bunny произнес "США" и "Канада", а затем добавил "Пуэрто-Рико – моя родина" еще и на испанском.

В последние мгновения выступления за спиной исполнителя появился плакат с надписью: "Единственное, что сильнее ненависти, – это любовь". В завершение шоу знаменитость бросил мяч, где было указано: "Вместе мы – Америка".

Как ранее рассказал OBOZ.UA, во время победной речи на церемонии вручения "Грэмми 2026" Bad Bunny раскритиковал иммиграционную политику администрации Дональда Трампа. Артист отметил, что все люди, которые переехали в США из других стран, не являются "дикарями или животными", кроме того, призвал бороться за справедливость через солидарность.

