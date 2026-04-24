Оделся священником, а икону клали в рот: христиане заявили, что известный артист 'плюнул им в лицо'. Подробности скандала

Певец и юморист молдавского происхождения Иван Люленов попал в скандал после презентации нового трека "Икона" в одном из коктейльных баров Киева. Христиан сильно разозлила концепция мероприятия, в течение которого артист был одет в священника, а икону с его изображением клали в алкогольные напитки или держали во рту. Верующие откровенно назвали, что таким поступком исполнитель просто "вытер о них ноги".

Возмущение вечеринкой, которую устроил Иван Люленов, выразили священник Василий Кинах и его жена София в социальной сети TikTok. Супруги призвали христиан, для которых поступок певца также стал ударом, не оставлять этот инцидент без внимания.

"Это пересекло все границы! Иван Люленов, это речь о тебе. Я думаю, все помнят комика из Молдовы, который выступал в "Лиге смеха" в команде "Стояновка". А сейчас он себя позиционирует как певец. И на самом деле я очаровывалась его творчеством. Песня "Шелковица" – одна из моих любимых, но последняя песня просто разочаровала", – сказала София Кинах.

К своему ролику супруги добавили скриншоты кадров с презентации трека Ивана Люленова, которые вызвали у них наибольшее возмущение. Они считают, что одевшись в священника и неуместно обращаясь с иконами, артист проявил откровенное пренебрежение к христианству.

"Каждому священнику плюнули в лицо. Иван, ты бы мог приехать сюда ко мне, в церковь и плюнуть мне в лицо. Поверь, это бы было то же, что ты сделал с презентации своей песни", – сказал Василий Кинах.

По словам супругов, Люленов поставил лайки и просмотры выше чувств христиан. Поэтому они призвали верующих отстоять свое достоинство, оставляя под постами певца комментарии со словами "позор и мерзость", а также присылать жалобы на его соцсети.

Под публикацией артиста, где он поделился фотографиями с мероприятия, действительно появилось много возмущенных комментариев, где христиане обвинили его в пренебрежительном отношении к религии:

"Кажется, у всего должен быть предел".

"Ждем извинений и удаления видео!"

"Мои права, как христианки, нарушаются, когда общество терпит открытое неуважение к моей религии".

"Позор. Это же надо до такого додуматься".

Реакция Люленова

Исполнитель не оставил негатив в свою сторону без комментария. Он объяснил, что никоим образом не хотел задеть чувства христиан. Более того, как подчеркнул Иван Люленов, трек "Икона" никак не связан с Богом, ведь это слово использовано исключительно как описание женской красоты.

