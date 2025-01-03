'Нужно поставить точку': Юлия Санина сделала важное заявление о группе The Hardkiss

Украинская певица Юлия Санина поделилась с поклонниками важной новостью о деятельности группы The Hardkiss, где является солисткой. Музыкальный коллектив официально отменяет свой концерт в НСК "Олимпийский", который переносился уже несколько раз, и берет гастрольную паузу.

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Соответствующее сообщение появилось на официальной странице артистов в Instagram. Дополнительно 34-летняя исполнительница вышла на связь в stories и отметила, что должна "поставить точку в одном важном вопросе".

"Друзья, концерт The Hardkiss на НСК "Олимпийский" официально отменен. Мы вынуждены были принять это решение по ряду причин: продолжения военного положения, нефункционирования стадиона, потери актуальности события, а также гастрольной паузы самой группы", – объяснили музыканты.

Следует отметить, что первоначально выступление коллектива на главной спортивной арене Украины должно было состояться в мае 2021 года. Тогда The Hardkiss праздновал 10 лет с момента основания, однако сперва через пандемию, а затем начало полномасштабной войны, мероприятие пришлось переносить.

Как отметили артисты, в 2024 году многие слушатели уже вернули билеты и получили свои средства за них. Этот процесс продолжается и дальше.

"Мы искренне извиняемся перед всеми слушателями, которые ждали этой встречи. Для каждого из нас, для всей команды это решение было болезненным, но необходимым. Мы признаем, что этот масштабный проект не выдержал испытаний пандемией и войной. Спасибо всем нашим слушателям за любовь и поддержку, мы посвящаем этот год созданию новой музыки, которая, надеемся, порадует и поддержит вас", – отметили участники The Hardkiss.

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