Горячие мужчины-грызуны. Что за новый тренд захватил сеть и каких звезд уже сравнили с животными

В интернет-пространстве все чаще распространяются тренды по сравнению людей с животными. В этом году пользователи социальных сетей создали новый термин "горячие мужчины-грызуны", активно используемый для описания известных звезд.

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Таким "титулом" начали награждать ребят, чья внешность немного похожа на мультяшных крыс или мышей. Их основными характеристиками считаются: стройное тело, прямые черты лица, лапоухость, бледная кожа и глубоко посаженные глаза, пишет Euronews.

Интернет-тренд берет начало из нескольких небольших публикаций, в которых американского актера Майка Фейста сравнил с грызуном соней. Позже пользователи сети начали предлагать разнообразные аналогии к облику участника фильма "Соперники", проводя параллель между лицом артиста и мультипликационных героев: мышок Десперо и Стюарта Литтла, рассказали редакторы CNN.

Волна сравнений достигла и других звезд, например: Джоша О'Коннора, Барри Кеогана, Джереми Аллена Вайта, Тимоти Шаламе и Глена Пауэлла. На самом деле, звание "горячего мужчины-грызуна" получило большинство актеров, чья внешность отличается от привычного голливудского типажа, однако привлекает внимание.

"Вот почему Интернет - прекрасное место", – иронически сказал Глен Пауэлл, после первых уподоблений своей внешности с грызунами. "Сейчас я действительно нормально отношусь к сравнению с капибарой. Я – капибара".

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