Новый альбом 'Меланхолия' от Ziferblat: концепция, треки и главные месседжи

6 мая группа Ziferblat презентовала второй полноформатный украиноязычный альбом "Меланхолия". Новая пластинка исследует состояние человека, который постепенно привыкает к тревожной реальности. Речь идет об ощущении неотвратимости событий: страх со временем притупляется, уступая усталости и эмоциональной отстраненности. То, что раньше шокировало, уже не вызывает той же реакции.

Это состояние — следствие усталости от боли и ужасов, которые переживает психика человека в реалиях нашей жизни. То, что раньше влияло на человека деструктивно, со временем перестает вызывать реакцию. Это травма от пережитого, которая навсегда меняет характер и личность.

Задача музыки в этом лонгплее — оставаться нейтральной, без негативного или позитивного окраса. Это как бы забывчивое, рассеянное звучание, в котором каждый инструмент усиливает ощущение шаткой памяти и внутренней растерянности.

Соответственно, тексты в альбоме построены в той же логике: где-то это выборочные истории, а где-то — "поток сознания". Это попытка передать словами то же состояние, что и музыкой, где гораздо больше символизма, чем прямого смысла.

"Вдохновением для альбома стали фильм "Меланхолия" и другие кино- и музыкальные произведения с похожей тематикой. Многие образы родились из обыденных, эмоционально нейтральных, но по сути трагических вещей: того, что происходило с нами или было увидено в искусстве", — отмечает группа Ziferblat.

Большинство песен в пластинке непростые по структуре и хотя поиск баланса между такой музыкой и более доступной для слушателя давно является приоритетом группы, в этом альбоме сложность преобладает над простотой.

Для украинского музыканта запись полноформатного альбома — это большая веха в жизни. Создать долговременную работу, фактически игнорируя тренды и современные инструменты влияния, — редкая привилегия в условиях Восточной Европы.

В то же время для слушателя, особенно требовательного, этот альбом открывает пространство для анализа и рефлексии, если не воспринимать его поверхностно, ориентируясь только на более простые треки.

Как создавался альбом

Группа взялась за запись первых демо сразу после завершения работы над альбомом "Перетворення". К созданию материала впервые был привлечен новый барабанщик Ziferblat Федор Ходаков. Тогда же в демо-формате было создано около 40% материала.

Сначала альбом имел другую концепцию — историю болезни пожилого человека с деменцией, посвященную бабушке братьев Дани и Валентина. Но впоследствии от этой идеи отказались.

Вернувшись к материалу в 2025 году, группа решила не фокусироваться на отдельных историях, в частности из-за ощущения, что еще не готова к целостным драматургическим нарративам. В то же время отдельные элементы остались: в некоторых песнях появилось пение "по ролям", в частности в "Двое счастливых (Сомнамбула)".

Часть треков изменила свои истории. "Двое счастливых" полностью переписали, тогда как "Весну" решили оставить без изменений, со старыми месседжами.

ТРЕКЛИСТ

Ромео и Джульетта

Трек о любви в искусственном пространстве. Песня записана для альбома последней — работу над ней завершили прямо во время записи. Альбому не хватало жесткости, "удара по лицу" со старта, поэтому, как отмечает Роман Гаркавенко из 5 Vymir, группе была нужна песня "боевичок". Здесь снова появляется вокальный дуализм: куплеты — за Валей, припевы — за Даней.

Практика

Песня о страхе первых интимных отношений и школьных комплексах, которые преследуют подростков. Из-за отсутствия танцевальных номеров на альбоме ее добавили уже во время работы в студии.

Божеволію

История о том, как сильная любовь меняет человека, делая его "странным" и ведя к совместному безумию двух людей. Это эмоциональный инди-поп трек с выразительной гитарой и динамикой. Игра слов "божеволію" и "з Божої волі я" усиливает ощущение неизбежности этого состояния.

Душа

Песня о смысле рождения и существования, о том, что нас движет вперед, и наличии чего-то большего, чем тело и разум. Об ощущении красоты без объяснений и о том, какие мы маленькие, тогда как жизнь сгорает быстрее спички.

Песня написана в 2021 году Даниилом Лещинским на фортепиано дома, вдохновленная концертом Равеля in G Major. Часть вокала исполнила София Пилипенко (Promsonya) в 2022-м, и эту идею удалось сохранить до финальной студийной записи.

Сомнамбула (Двое счастливых)

Песня о специалисте по гипнозу и спиритизму, который помогает молодой девушке на несколько минут "связаться" с умершим возлюбленным. Это история о противостоянии живого и искусственного: циничный мастер, который просто зарабатывает на этом, вдруг сталкивается с чем-то настоящим.

Один из сеансов меняет его. Тогда он начинает иначе смотреть на связь между людьми и сам хотел бы, чтобы они снова были вместе, даже не будучи уверенным, возможно ли это вообще. В итоге главными становятся эмоции, которые побеждают цинизм и искусственность.

Ты такой один

Одна из тех песен, что немного отвлекает от общего меланхоличного настроения всего лонгплея. Это своеобразный "музыкальный коктейль", который добавляет динамики во время прослушивания альбома.

Ракеты

Трек открывает вторую часть пластинки. Он создавался только во время работы в студии: как только сессия завершалась, работа над ним прекращалась. Это редкий для группы формат джем-сессии без подготовки.

Это ироничная рефлексия на реальность последних лет. Внутри — вставка из "радиостанции судного дня": текст импровизировали как утреннее радиошоу с прогнозом погоды и записали с одного дубля. Трек начался как музыкальный джингл для знакомого из США.

Future Love

Песня о человеке, который после 200 лет в коме оказывается в будущем и видит, во что превратилось чувство любви. Теперь любовь можно приобрести как зелье и использовать, когда угодно.

Трек создан в 2024 году после Евровидения, когда у группы появилось время поработать над новым материалом. Во время студийной записи изменили припев, потому что ему не хватало легкой мелодичности.

Меланхолия

Титульный сингл альбома о спокойном и взвешенном ожидании неотвратимых событий и освобождении от прошлого. Песня практически подражает фильму "Меланхолия" и лучше всего передает состояние, в котором создавалась вся музыка.

В демо-версии это была одна из любимых песен группы, и благодаря саунддизайну Андрея Литвиненко она уже тогда звучала как готовая композиция. Вокал в ней разделен: куплеты — за Даней, припевы — за Валей.

Так появилась песня

Ироничная история о композиторе-неудачнике, который в начале войны не может написать "военный хит" и чувствует из-за этого ответственность. Под давлением он пытается создать мелодию, но терпит неудачу. Этот процесс воспроизведен в самой песне через хаос, попытки и внутренний конфликт. В финале появляется 16-битная версия мелодии, будто из игры 90-х, — ирония над трендами быстрой популярности.

Мио Рагаццо

Песня о разлуке двух людей из-за войны: один остается защищать, другой — в эвакуации. Вероятно, это история отца, который отправляет сына в безопасное место.

Изначально песня была о детском страхе одиночества, когда рядом не остается родных, но после начала полномасштабной войны ее смысл изменился.

Місто

Сдержанный и меланхоличный сингл альбома "Меланхолия" о вынужденном прощании с домом из-за войны. О моменте, когда ты, возможно навсегда, оставляешь место, где жил, вместе с планами, которые так и не осуществились, и частью себя, которая остается там.

Весна

Песня о пожилой женщине, которая — то ли во сне, то ли наяву — видит в своей комнате призраки давно умерших родных. В песне говорится об отце и сыне: отец погиб на войне, когда она была еще молодой, а сын — через много лет, также в боевых действиях.

На самом деле эта песня изначально была о другом и по сути не изменилась. Она — о пожилой женщине, болеющей деменцией и в последние часы жизни, в агонии, видит призраки своего отца и сына. Главный конфликт здесь не в самих видениях, а в трагедии поколений. Ее отец и ее сын — представители совершенно разных исторических эпох, но причина их преждевременной гибели тривиально одна и та же. Это замыкает круг бессодержательного времени и подчеркивает драматическое существование этой женщины на протяжении всей ее жизни.

В песне она постепенно умирает, а ангелы вместе с ней проживают ее судьбу и в конце концов воссоединяют ее с родными — теми, кто по-настоящему ее любил.

Важно: песня была написана до начала полномасштабной войны и после этого не претерпевала никаких изменений.

Образ весны здесь — о вечной жизни, вечной молодости и любви, которую каждый получает, но при разных обстоятельствах. Это история о земном и небесном.

Именно этим настроением завершается альбом — тем самым пассажем, с которого он начинается. Ведь первая вступительная мелодия называется "Наслаждайтесь, пока все не закончилось".

ТРЕК ЛИСТ АЛЬБОМА

1. Насолоджуйтесь, поки все не закінчилось (Музыка - Д. Лещинский)

2. Ромео і Джульєтта (Слова, музыка - В. Лещинский)

3. Практика (Музыка - В. Лещинский, Слова - Д. Лещинский, В. Лещинский)

4. Mio Ragazzo (Слова, музыка - Д. Лещинский)

5. Душа (Музыка - Д. Лещинский, Слова - Д. Лещинский, С. Пилипенко)

6. FutureLove (Музыка - В. Лещинский, слова - Д. Лещинский)

7. Двоє Щасливих (Сомнамбула) (Музыка - В. Лещинский, Слова - Д. Лещинский)

8. Ракети (Музыка - В. Лещинский, Слова - Д. Лещинский)

9. Так Зʼявилась Пісня (Слова, музыка - Д. Лещинский)

10. Ти Такий Один (Слова, музыка - В. Лещинский)

11. Меланхолія (Музыка - В. Лещинский, слова - Д. Лещинский, В. Лещинский)

12. Місто (Музыка - В. Лещинский, Слова - Д. Лещинский, В. Лещинский)

13. Божеволію (Слова, музыка - В. Лещинский)

14. Весна (Музыка, Слова - Д. Лещинский)