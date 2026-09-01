Новые сценические костюмы хора Веревки рассорили сеть: мужчины похожи на школьников, а у женщин "не такие" вышиванки

Вокруг Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки разгорелась бурная дискуссия в сети из-за костюмов. Дело в том, что недавно артисты начали выходить на сцену в новых лаконичных красно-белых нарядах с этническими мотивами, отказавшись от прежних, более пестрых аутфитов.

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Как стало известно из поста хора Веревки в Instagram, для обновления визуального образа они сотрудничали с брендом вышитой одежды SVARGA. Он известен исследованием старинных орнаментов из разных регионов Украины и созданием современной одежды на их основе.

"Женские платья и мужские рубашки выполнены в технике "белым по белому", известной как решетиловская вышивка, – одной из самых сложных техник, которая происходит из городка Решетиловка на Полтавщине. На платьях воспроизведен орнамент из Буковины, на мужских рубашках – интерпретация вышивки из села Нетреба в Ровенской области, а на женских фартуках переосмыслен традиционный покутский орнамент, в частности из Городенки и Залещиков", – рассказали в коллективе об истории новых сценических костюмов.

Однако дизайн костюмов хора Веревки пришелся по душе далеко не всем пользователям сети. Некоторым юзерам образы мужчин-артистов напомнили школьную форму, а вышиванки женщин вообще сравнили с полотняными рубашками, которые раньше выполняли функцию нижнего белья.

"Костюмы ужасные! Женщины вообще в нижнем белье!"

"Вышивку на женских рубашках, к сожалению, не видно совсем. О мужском "наряде" и говорить нечего. Ничего особенного".

"Костюм "наемницы".

"Мужской образ напомнил школьников 7-го класса на "линейке" к 1 сентября. Извините, но такие ассоциации".

"Ну действительно, люди в нижней рубашке без юбки пошли на выступление. Неужели так трудно было соблюсти правила строя и не превращать новые костюмы в шароварщину? Но народу реально все равно, в чем они выступали. Припинда тоже бы залетела".

"Видели новые костюмы хора Веревки? Ну что тут сказать, если это, конечно... А если серьезно, то жаль, очень жаль. Такое можно делать любителям (из-за незнания), но когда такое делает национальный уровень".

В то же время многие украинцы не разделили такое негативное мнение относительно обновления визуальных образов коллектива. Они подчеркнули, что новые костюмы выглядят максимально гармонично на сцене и значительно лучше предыдущих нарядов, которые отличались использованием большого количества разноцветных элементов.

"Белая вышивка на белом – как это красиво. Мне нравится, очень сдержанно, лаконично и в этническом стиле".

"Костюмы просто потрясающие, выглядят изысканно и дорого. Наконец-то мы отходим от совковой шароварщины и внедряем современную одежду с украинским этно-оттенком. Браво дизайнеру".

"У каждого региона свой уникальный наряд. Есть юбка, плахта, рубашка, ожерелья есть у всех! Хор Веревки создал сценическую версию костюмов без громоздких пафосных нарядов! Так что не лезьте со своими критическими замечаниями, лучше сходите на их концерт и поддержите культуру!"

"Лучше, чем было, это точно".

Ранее OBOZ.UA писал, что Вадим Яценко после назначения руководителем хора им. Веревки рассказал о первых серьезных ссорах в коллективе и о том, что его встревожило.

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