Тим Кук раскрыл секрет успеха, который научил его Стив Джобс: ученые подтвердили эффективность

Стив Джобс считается одним из величайших инноваторов и бизнес-лидеров всех времен. Но после ранней смерти в возрасте всего 56 лет все думали, что ключ к его гениальности потерян вместе с ним.

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Однако нынешний генеральный директор Apple и протеже Стива Джобса Тим Кук, теперь поделился переданными ему секретами, которые помогли компании добиться успеха. Самым большим уроком, который он извлек от своего давнего наставника, было то, как сохранять открытый разум, пишет MailOnline. А ученые подтверждают, что эта черта может каждому помочь улучшить свою жизнь.

Тим Кук рассказал, что Джобс научил его не быть зацикленным на прошлых взглядах, не быть настолько гордым, что не можешь изменить свое мнение, когда тебе дают новые доказательства. Он был учителем всей его жизни, и всегда подчеркивал важность общения с людьми, которые бросали ему вызов.

Исследования показали, что те, кто демонстрирует большую открытость, более интеллектуально способны, имеют более оригинальные мысли и идеи. Кроме того, еще меньше жалуются на сердечно-сосудистое здоровье.

Открытость является одной из "Большой 5" личностных черт, которые психологи используют для понимания наших личностей и подходов к миру. Остальные четыре – добросовестность, экстраверсия, удовольствие и нейротизм.

Как описывает одно исследование 2023 года: "Открытость характеризуется склонностью человека искать новый опыт и быть готовым исследовать идеи, ценности, эмоции и ощущения, которые отличаются от предыдущего опыта или устоявшихся предпочтений".

Также было обнаружено, что люди с более высокой степенью открытости демонстрируют большую способность к адаптации, что позволяет им легко ориентироваться в неопределенных ситуациях. Это может в значительной степени объяснить способность Джобса воспринимать новую информацию, идеи и опыт, а не застрять на своем пути. Однако учёные говорят, что эта черта важна не только для успеха в бизнесе.

Несмотря на то, что Джобса часто вспоминают как новатора, неустанно преследовавшего собственные уникальные идеи, Кук говорит, что его наибольшим преимуществом было умение прислушиваться к другим взглядам.

"Он изменил мое мнение по поводу многих вещей, и он изменил свое мнение по поводу многих вещей. Он любил дебатировать, и ты всегда мог изменить его мнение, если имел лучшую идею", - говорит Кук.

Также он добавляет, что одна из причин, почему их общение в Apple так хорошо работало, заключалось в том, что они с Джобсом часто меняли мнение друг друга. По мнению Кука способность быть гибким и открытым – это то, что важно для жизни в целом.

"В жизни случаются случаи, которые сбивают тебя с какого-то хорошо составленного плана, и я считаю, что самое важное – придерживаться этого и убедиться, что ты узнаешь, когда дверь открывается, и выбираешь, через какие пройти", – добавил он.

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