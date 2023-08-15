Никому не рассказывала о беременности: звезда 'Двое: я и моя тень' Эшли Олсен впервые стала мамой

Популярная американская актриса и дизайнер одежды Эшли Олсен впервые стала мамой. 37-летняя звезда фильмов "Двое: я и моя тень" и "Мгновения Нью-Йорка", где она играла с сестрой-близняшкой, родила своему супругу, художнику Луису Айснеру мальчика.

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Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на источники из близкого окружения пары. Инсайдеры даже раскрыли имя новорожденного малыша – Отто.

Неожиданностью стало то, что Олсен родила первенца еще несколько месяцев назад, однако все это время скрывала радостную новость. Более того, никто, кроме родственников и самых близких, не знал о беременности звезды – она тщательно скрывала живот и даже не намекала на свое интересное положение.

Роды, по словам инсайдеров, проходили в одной из клиник Нью-Йорка. Сейчас новоиспеченные родители и их здоровый малыш находятся там же.

Олсен и Айснер не так давно сыграли тайную свадьбу – в конце декабря 2022 года. Они устроили скромную церемонию в частном доме в Бел-Эйр, Калифорния, где собрали самых близких. Известно, что пара вместе с 2017-го, а до этого они еще пять лет дружили.

Отметим, Эшли и ее сестра-близнец Мэри-Кейт Олсен в начале 2000-х были самыми знаменитыми актрисами-подростками в Голливуде. Сейчас они не снимаются в кино, а занимаются дизайном. В частности, они входят в совет директоров компании по производству одежды Dualstar Entertainment Group. У девушек есть еще одна известная сестра Элизабет Олсен. 34-летняя актриса прославилась благодаря роли Ванды в фильмах Marvel.

Как писал OBOZREVATEL, американская актриса Линдси Лохан также впервые стала мамой. 37-летняя звезда комедий "Чумовая пятница", "Ловушка для родителей", "Дрянные девчонки", "Поцелуй на удачу" и других родила арабскому финансисту Бадеру Шаммасу мальчика.

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