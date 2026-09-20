Николас Кейдж внезапно поседел и отпустил бороду: 62-летний актер удивил новым "натуральным" имиджем. Фото до и после

62-летний актер Николас Кейдж кардинально изменил внешность: он расстался с темными волосами и появился на публике с полностью седой шевелюрой и густой седой бородой. Новый "натуральный" имидж звезда продемонстрировал на открытии Музея нарративного искусства Лукаса в Лос-Анджелесе (США).

Видео дня

На торжественное мероприятие Кейдж пришел вместе со своей 31-летней женой Рико Шибатой. Как пишет Daily Mail, в последний раз еще в начале июня актера фотографировали в Голливуде с более темными каштановыми волосами.

Для выхода Кейдж выбрал синий смокинг с атласными лацканами, белую рубашку, черные брюки и солнцезащитные очки.

Его жена появилась на мероприятии в белом топе, кремовых брюках и белом пальто с сетчатыми рукавами. Супруги вместе позировали фотографам, улыбаясь на красной дорожке.

Кейдж и Шибата познакомились через общих друзей в Японии, где актер снимался в фильме "Узники страны призраков". Пара поженилась в 2021 году в Лас-Вегасе, а в следующем году у них родилась дочь Огаст.

Отметим, что последним крупным телевизионным проектом Кейджа стал сериал "Человек-паук Нуар", в котором он сыграл частного детектива Бена Рейли. Премьера первого сезона состоялась 25 мая. Именно в тот период актер в последний раз появлялся на публике.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 59-летняя Памела Андерсон нарушила свое правило "без макияжа" и покорила красную дорожку в платье 2018 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!