59-летняя Памела Андерсон нарушила свое правило "без макияжа" и покорила красную дорожку в платье 2018 года. Фото

59-летняя голливудская звезда Памела Андерсон вновь позволила себе то, от чего в последние годы сознательно отказывалась. Голливудская актриса вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля с легким макияжем, хотя с 2023 года регулярно появляется на публике без декоративной косметики.

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Для появления перед фотографами она также достала из архивов эффектное желтое платье Carolina Herrera, которое впервые было представлено в 2018 году. Платье с открытыми плечами имело объемные рукава и длинный шлейф, а насыщенный цвет сделал образ особенно заметным на красной дорожке.

Актриса дополнила его бриллиантовым ожерельем и высокой прической.

Впрочем, на этот раз Памела Андерсон нарушила свое знаменитое правило "без макияжа" и создала очень сдержанный бьюти-образ. Она нанесла немного туши и подводки на глаза, а губы подчеркнула нюдовой помадой. При этом актриса не стала маскировать естественную текстуру кожи плотным тональным средством.

Именно отказ от декоративной косметики в свое время стал одним из самых заметных изменений в образе Андерсон. В 2023 году она начала появляться на публичных мероприятиях без макияжа, отказавшись от привычного для нее яркого гламурного стиля.

"Я действительно чувствую себя сильной сейчас, когда все очень сдержанно. Мне нравится видеть свои веснушки. Мне нравится просто действительно свежее лицо", – рассказывала знаменитость в интервью WWD.

Андерсон также признавалась, что не хочет бороться с возрастными изменениями с помощью инъекций. По словам актрисы, ей нравится принимать себя такой, какая она есть.

Как сообщал OBOZ.UA, нынешний выход не стал первым случаем, когда Памела отступила от своего принципа. В мае 2024 года она появилась на Met Gala с макияжем, а в декабре 2025-го сделала исключение ради обложки Vogue Scandinavia. Для той фотосессии актриса также выбрала минималистичный макияж, оставив кожу без плотного тонального покрытия.

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