Николай Тищенко впервые прокомментировал слухи о ботоксе после насмешек в сети

Нардеп Николай Тищенко впервые прокомментировал слухи об использовании ботокса и других косметологических процедур, которые в последние годы активно обсуждали в сети из-за заметных изменений в его внешности. Нардеп категорически отверг предположения об "уколах красоты", заявив, что не видит для себя смысла в таких процедурах, потому что "он – мужчина".

Видео дня

Во время короткого интервью для "Люкс ФМ" Тищенко спросили о многочисленных фотографиях, после которых пользователи соцсетей начали подозревать его в использовании ботокса.

В ответ политик заявил: "Знаете, я думаю, это какой-то женский вопрос. Даже не могу прокомментировать. Ботокс, что? Зачем? Я же мужчина".

Подозрения относительно возможных бьюти-процедур распространялись по сети еще несколько лет назад. В частности блогер и актер Дмитрий Святов, который анализирует косметологию и пластическую хирургию, предполагал, что у Тищенко могли быть филлеры в области скул и щек, увеличение губ, а также инъекции ботулотоксина. По его мнению, изменения были заметны еще с 2019 года, а впоследствии могли стать более выраженными.

Свои версии озвучивали и профильные специалисты. Заведующий отделением пластической хирургии Центра современной пластической и оперативной хирургии Виталий Орел ранее отмечал OBOZ.UA, что результат, который можно увидеть на фотографиях политика, больше напоминает последствия чрезмерных косметологических манипуляций, а не пластической операции.

"Такой эффект, результат, который мы видим на фотографии, это связано с чрезмерными манипуляциями", – объяснил он.

Пластический хирург Григорий Стрикун также высказывал предположение, что Тищенко мог столкнуться с так называемым "синдромом переполненного лица" – состоянием, которое связывают с чрезмерным использованием филлеров на основе гиалуроновой кислоты. По словам врача, характерными признаками могут быть отечность и изменение пропорций лица.

"Все это создает эффект очень отечного лица, что можно заметить невооруженным глазом", – отметил хирург.

Пластический хирург Сергей Королюк отмечал, что также не видит признаков пластических операций у Тищенко. По его словам, изменения внешности могли быть связаны с инъекционными процедурами, однако утверждать это со стопроцентной уверенностью невозможно без подтверждения самого политика, а сам нардеп отклоняет предположения.

Ранее OBOZ.UA писал, что Эктор Хименес-Браво рассказывал об ужасном поведении нардепа Тищенко за кулисами "МастерШефа". Сам шеф-повар неоднократно обращался с жалобами к продюсерам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!