"Никогда не думала, что скажу это вслух". Известная украинская актриса раскрыла намерение выехать из Украины после ночного обстрела

Украинская актриса Елена Светлицкая откровенно призналась, что после российского обстрела Киева и области, который страна-агрессор осуществила в ночь на 5 августа, всерьез задумалась о выезде из Украины. По словам артистки, она искренне любит родную страну, однако теперь чувство отчаяния и желание защитить дочерей от опасности взяли над ней верх.

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Из головы Светлицкой не выходит мысль о том, что следующей целью оккупантов может стать ее дом, а у нее не хватит сил, чтобы уберечь детей. Свои эмоции артистка выразила в Instagram, добавив ряд жутких фотографий после ночной атаки.

"Сегодня впервые за всю войну я почувствовала острое желание защитить своих детей и покинуть страну. Никогда не думала, что скажу это вслух. Я так люблю свою родную землю. Так люблю свою семью. Людей. Но это такое беспомощное чувство отчаяния, порожденное ракетами, пролетающими над моей крышей", – написала артистка.

Елена Светлицкая не скрывает, что ее пугают новости о том, что силам ПВО не удалось сбить ни одной баллистической ракеты. Это только усиливает осознание того, что сегодня враг уничтожил сортировочный центр "Новой почты" в Киеве, а в дальнейшем такая же участь может постигнуть ее дом.

"Никогда не знаешь, чья очередь следующая. Эти мысли проносятся сквозь тревожный сон: "А как я сейчас вынесу детей в случае удара? Хватит ли у меня сил поднять их обоих сонных на руках? Одеяло рядом, но оно такое тяжелое, я не подниму…" Сердце бьется и только набирает обороты, и эти дыхательные практики уже давно не работают. И я это сердце никак не могу успокоить последние два года. Я привыкла к тревоге", – отметила знаменитость.

Светлицкая задает себе один вопрос: "Хорошая ли я мама, раз выбираю жить в этой стране несмотря ни на что?". Как добавила актриса, она не представляет себя и детей в каком-либо другом месте, однако хочет избежать рисков.

Напомним, что Елена Светлицкая родила двух дочерей – Веру и Марию – от бизнесмена Николая Светлицкого. Они прожили в браке девять лет, однако в январе 2025-го решили развестись. Как говорила актриса, их отношения исчерпали себя, а самым большим испытанием стала потеря эмоционального контакта.

Впоследствии Елене Светлицкой приписали роман с коллегой по цеху Тарасом Цимбалюком. Причиной распространения таких слухов стало участие артистов в совместном спектакле, где зрители якобы заметили химию между ними. Тогда Светлицкая опровергала подобные обвинения, но полностью утихомирить интерес публики не смогла, ведь она часто появляется с Цимбалюком на публичных мероприятиях.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на 5 августа РФ атаковала Киев и область ракетами из систем С-400, "Искандерами", северокорейскими KN-23, "Цирконами" и реактивными ударными БПЛА. В результате удара пострадали жилые дома, складские помещения, логистические центры, а также, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Эта ночь стала одной из самых страшных для победительницы "МастерШеф 2" Лизы Глинской. Она вышла на связь с подписчиками в слезах и, не сдерживая эмоций, прокляла оккупантов.

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