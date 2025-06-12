Неузнаваемая дочь Ани Лорак отпраздновала 14-летие в откровенном образе. Фото тогда и сейчас

Певица-предательница Ани Лорак организовала праздничную вечеринку для своей дочери Софии, которую родила от бывшего мужа, бизнесмена Мурата Налкакиоглу, в честь ее 14-летия. Для появления на мероприятии именинница, внешность которой заметно изменилась, решила выбрать довольно откровенное красное платье.

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Стоит отметить, что день рождения девушки был еще 9 июня, однако фотографии с гуляния на ее странице в Instagram начали появляться только теперь. На праздновании присутствовал и новый избранник запроданки, испанец Исаак Виджраку.

София предстала перед камерой в облегающем атласном платье с глубоким декольте. Она дополнила лук ожерельем и несколькими массивными браслетами. Девушка сделала довольно плотный макияж, а волосы решила просто оставить распущенными. Сама же Ани Лорак нарядилась в черное приталенное платье.

Со своей стороны певица-предательница показала момент, где ее дочь задувает свечи на праздничном торте. Для вечеринки они выбрали двухэтажный десерт, украшенный объемными розами.

На фотографиях можно заметить, что на праздновании 14-летия Софии не было Мурата Налкакиоглу. Однако, несмотря на это, бизнесмен не забыл поздравить дочь с важным днем. В своем Instagram предприниматель обнародовал трогательное видео, где собрал архивные кадры с наследницей.

"С днем рождения, моя принцесса! Сегодня тебе 14, ты стала подростком, но для меня ты всегда останешься моей маленькой девочкой – самым важным человеком в моей жизни. Ты родилась 9 июня, а я – 12-го. Мы настоящие Близнецы, и наша связь по-настоящему волшебная. Хотя мы не всегда рядом, я чувствую тебя в своем сердце каждый день. Ты – мой свет, моя радость, моя гордость. Ты растешь доброй, умной и настоящей звездочкой, и я невероятно горжусь тобой. Каждую нашу встречу я жду как праздник, и каждый миг с тобой – бесценен", – написал предприниматель.

Напомним, что Мурат Налкакиоглу состоял в браке с Ани Лорак с 2009 по 2019 год. В 2011-м они стали родителями дочери Софии, однако после развода супругов девочка живет с мамой в России. С папой она время от времени видится за границей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дочь Ани Лорак нарвалась на хейт из-за странных изменений во внешности.

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