Макияж или перебор с фотошопом? 13-летняя дочь Ани Лорак нарвалась на хейт из-за странных изменений во внешности

Дочь предательницы Украины Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – София – живущая с матерью в России, удивила своим внешним видом. Колаборантка обнародовала новые фото с единственной наследницей, на которых ее почти никто не узнал.

В считанные месяцы девочка визуально повзрослела до 20, а то и до 30 лет, считают комментаторы в Instagram ее матери. Подписчики предполагают, что в погоне за лайками ее мать попросила слишком отфотошопить фото дочери или сделала слишком яркий макияж подростку.

В последнее время София начала экспериментировать с внешностью, красить волосы, наращивать длинные ногти и делать макияж.

На новых фото видно, что девочка остановилась на вишневом цвете шевелюры, заметно похудела и отрастила волосы, которые еще недавно были намного короче.

"А сколько ей лет исполнилось? 20 или 22?" "13 лет? По фото лет 20, не меньше", "Зачем так фотошопить ребенка? Совсем не похожа на себя", "Не поняла. Месяц назад она не такой была", "Она на себя не похожа. Для чего столько фотошопа? Она не на 13, а на все 20 выглядит", "Это не ваша дочь. Не мог ребенок 12 лет за год превратиться в девушку 18 лет и так сильно изменится", "Ей 32 уже?" – поинтересовались подписчики Лорак.

София, кстати, не так давно завела свой блог на YouTube, а также активно ведет свои соцсети. На ее фото и видео 3-месячной давности можно увидеть, как выглядит школьница без фотошопа и макияжа.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ани Лорак держит дочь в террористической России, где она снимает видео, ходит в актерскую школу и получает знания среди граждан страны-агрессорки. Больше о Софии Налчаджиоглу – читайте здесь.

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