'Нестареющая' Вера Вонг в 76 лет кардинально сменила образ перед красной дорожкой BAFTA. Фото

76-летняя дизайнер свадебных платьев Вера Вонг кардинально сменила имидж перед выходом на красную дорожку премии BAFTA 2026 в Лондоне. На церемонии 22 февраля в Королевском фестивальном зале она появилась с новыми платиново-белыми волосами, что резко контрастировало с ее предыдущим каштановым оттенком.

Еще накануне, 21 февраля, на вечеринке номинантов BAFTA Вонг позировала с длинными темными волосами, отмечают в People. Уже на следующий день дизайнер продемонстрировала полностью обновленный образ – прямые светлые волосы холодного оттенка стали главным акцентом ее выхода.

Для красной дорожки Вонг выбрала платье собственного бренда. Белый наряд был без бретелек с прямым вырезом декольте и вертикальными рюшами спереди. Поверх платья она добавила укороченное черное болеро с округлыми плечами.

Длинные черные рукава создавали эффект оперных перчаток – они полностью закрывали кисти рук и визуально удлиняли линию силуэта. Образ завершили фирменные черные солнцезащитные очки "кошачий глаз".

Днем ранее на вечеринке номинантов она выбрала более провокационный образ: черный топ-бандо, обнажающий живот, длинную юбку, кожаные перчатки до локтя, оверсайз-шляпу и меховую накидку. Отметим, что перчатки являются едва ли не постоянным аксессуаром, который носит дизайнер.

Вера Вонг не впервые экспериментирует со стилем на BAFTA. В 2025 году она появилась в черно-белом платье с перевернутым топом-бандо и структурированной баской, дополнив его кожаной курткой оверсайз. В 2024-м – в драпированном белом платье с капюшоном и контрастными черными рукавами.

