Вера Вонг произвела фурор в черном мини-платье: 5 секретов стиля королевы свадебной моды, которая в свои 76 лет даст фору молодым

27 июня американский дизайнер китайского происхождения Вера Вонг, известная в мире моды как главная королева свадебных нарядов, отпраздновала свое 76-летие самым стильным способом – в Париже. Она собрала близких друзей на праздничный ужин в ресторане Le Relais Plaza и поразила всех смелым образом: черным атласным мини-платьем с открытой спиной и вставкой из сетки на уровне бедер.

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Свой возраст Вонг обозначила блестками на руке – "76", как ироничное напоминание, что стиль не имеет возраста. Свои впечатления она описала в Instagram с присущим ей юмором: "Маленький торт для еще одного большого дня рождения". Фото с празднования, включая момент, когда она задувает свечи, собрали тысячи лайков и восторженных комментариев.

Несмотря на то, что вечеринка совпала с Парижской неделей моды, событие нашли время посетить звездные гости, в том числе креативный директор бренда Vetements Гурам Гвасалия. Вонг поделилась фотографиями вместе с ним и отметила: "Я так рада видеть вас с Кириллом на моем дне рождения!" Атмосфера мероприятия была уютной, но гламурной: изысканный ужин из морепродуктов, коктейли, вино, десерты, блестящие украшения и море подарков – от макаронс до дизайнерских очков и плюшевых брелков.

Вонг, которая когда-то начинала карьеру в Vogue, а в 40 лет создала свою свадебную империю, снова доказала, что стиль – это не тренд, а образ жизни. Она выглядит настолько молодо, что в сети давно распространяется риторический вопрос: в чем ее секрет. Bright Side раскрыл его.

10 секретов стиля и молодости Веры Вонг

Использование детского масла в ванне

Из-за чувствительной кожи и аллергии Вонг избегает агрессивной косметики. Вместо этого добавляет в ванну детское масло, которое помогает увлажнить и успокоить кожу. Также обязательно использует крем с SPF для ежедневной защиты.

Продуктивность как эликсир молодости

Вонг убеждена, что работа с "самыми красивыми женщинами мира" в моде мотивирует ее оставаться молодой. Она говорит, что старение – это слишком старомодно, поэтому нужно постоянно расти и развиваться.

Защита глаз – превыше всего

Из-за постоянной работы с экранами, дизайнер носит специальные солнцезащитные очки, в частности светло-голубые – чтобы сохранить зрение и защитить глаза от вредного излучения. В ее коллекции – более 1000 пар.

Легкие тренировки вместо фитнес-марафонов

Вера Вонг избегает изнурительных тренировок. Ее режим – 5 минут силовых упражнений с гантелями по 1–1,5 кг, велосипедные прогулки и игра в гольф.

Нездоровая еда – не табу

К удивлению многих, Вонг обожает McDonald's и даже иногда ест там каждый день. Среди любимых вкусняшек – Oreo McFlurry, чипсы, Cheetos, газированные напитки, конфеты и мороженое. Она считает, что удовольствие – часть баланса.

Ранее OBOZ.UA писал, что Вера Вонг поразила внешним видом на красной дорожке BAFTA. Легенду свадебной моды называют "бессмертной".

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