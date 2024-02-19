74-летняя Вера Вонг поразила внешним видом на красной дорожке BAFTA: легенду свадебной моды называют 'бессмертной'

74-летняя дизайнер свадебных платьев Вера Вонг, несмотря на свой возраст, появилась на красной дорожке британской кинопремии BAFTA 18 февраля в роскошном черно-белом платье. Оно подчеркнуло невероятно свежий вид стилистки, которую еще с прошлогоднего награждения BAFTA называют "бессмертной" из-за ее молодой внешности.

Как предполагает британская газета Metro, Вонг выглядит так, будто она пьет воды из источника молодости. Она на красной дорожке предстала с прямыми, распущенными волосами, длиной до талии, что нехарактерно для людей ее возраста. Простой классический образ привлек внимание многих поклонников, из-за чего модельера назвали одной из самых стильных персон премии.

Вонг надела черные топ, солнцезащитные очки и длинные кожаные оперные перчатки и соединила все это с драпированным белым платьем простым кроем, обнажившим ее грудь и живот. Вместо громоздких аксессуаров в виде ювелирных украшений модельер носила с собой боа из перьев в монохромных цветах. Впрочем, самым выдающимся стало отсутствие макияжа, что среди кинозвезд в последнее время довольно популярно.

На гала-концерте BAFTA-2024 Вера Вонг также не сильно вклинилась в яркие краски своего образа. На кинопремию звезда, похоже, выбрала для себя классику и максимальное равновесие цветов.

Она надела белое платье с капюшоном, длинными черными перчатками, распустила волосы и снова не имела макияжа. И похоже, в этом году платья с капюшонами снова возвращаются в моду, ведь все больше звезд предпочитают их.

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