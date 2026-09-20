Несмотря на тяжелую болезнь: Селин Дион станцевала босиком на капоте машины и удивила поклонников. Видео

Певица Селин Дион, страдающая синдромом скованного человека, устроила импровизированное шоу для поклонников возле отеля в Париже, где она сейчас проживает. После третьего концерта в городе 58-летняя звезда Евровидения сняла обувь, залезла на капот автомобиля и босиком танцевала под свою песню Pour Que Tu M'aimes Encore, а в какой-то момент даже легла на машину.

Видео дня

Видео необычной встречи звезды с поклонниками появилось в Instagram. На кадрах, снятых фанатами, видно, что Дион сначала сидела на припаркованной черной машине, подпевала своей песне, притопывала ногами и дирижировала толпой.

Затем артистка встала, продолжила танцевать и петь вместе с присутствующими, а в завершение попрощалась с ними, сложив руки в форме сердца.

Для этого неформального выступления возле отеля она надела черные брюки и куртку-бомбер цвета хаки, а волосы собрала в низкий пучок.

Импровизированное шоу состоялось после третьего концерта Дион в рамках ее новой парижской резиденции. Певица выступила на стадионе Plenitude, после чего решила выйти к поклонникам, которые ждали ее возле отеля.

Возвращение Дион на сцену стало особенно важным для нее после длительного перерыва, связанного с проблемами со здоровьем. В декабре 2022 года певица сообщила, что у нее диагностировали синдром скованного человека – редкое прогрессирующее неврологическое заболевание, которое может вызывать мышечную скованность, мучительные спазмы и проблемы с подвижностью.

Из-за состояния здоровья певица была вынуждена отменить часть своего мирового турне Courage. Ее последний полноценный концерт до возвращения состоялся в марте 2020 года в США. После этого концертную деятельность Дион сначала прервала пандемия COVID-19, а впоследствии – ее диагноз.

Последние годы Дион посвятила реабилитации. Она проходила физиотерапию, вокальную терапию и иммунотерапию, пробовала новые препараты, а также занималась физическими упражнениями. В частности, певица рассказывала о 90-минутных занятиях пилатесом три раза в неделю и тренировках по балету.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время первого концерта в Париже 12 сентября артистка не сдержала слез, когда вышла на сцену.

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