Как выглядят сегодня сиамские близнецы из США Калли и Картер, которых мама скрывала от людей. Фото

Сиамские близнецы – довольно редкое явление, поэтому распространять информацию о людях с такой мутацией важно. Этим делом занимается 30-летняя американка Челси Торрес. Ее сиамские близнецы Калли и Картер живут почти так же, как все остальные обычные люди. Девочкам сейчас 6 лет и они ходят в садик.

Видео дня

Раньше женщина никому не показывала своих детей, пряча их в коляске под одеялом, но сейчас активно публикует интересные моменты из жизни и фото с дочерями в Facebook, чтобы увеличить осведомленность людей об этой мутации. Девочки соединены грудной клеткой и имеют общую печень, кишечный тракт и мочевой пузырь, но сердца и желудки у каждой свои, сообщает Today.com.

"Когда они были младенцами, мне было тяжело. Люди смотрели и фотографировали. На самом деле, я даже разбила чей-то телефон", – рассказала женщина про причину утаивания детей.

В настоящее время жизнь Калли и Картер достаточно активна. "Вы увидите нас в торговом центре и на выставках. Мы всегда что-то делаем. Летом мы живем у пруда", – объяснила Челси.

Мать отмечает, что самым сложным в уходе за сиамскими близнецами является пошив им всей одежды. Для этого Челси разрезает два платья, рубашки или кофточки и сшивает их вместе, чтобы создать наряды для обеих девочек.

Сестры передвигаются в инвалидной коляске, учатся ходить и координировать свои движения на физиотерапии. Мать надеется на их будущее. "Да, у них будут трудности, но я знаю, что у них все будет хорошо, потому что они имеют друг друга", – рассказывает Торрес.

Челси отмечает, что сестры имеют разные характеры: Калли ведет себя, как "настоящая девочка", а Картер предпочитает видеоигры со своим девятилетним братом. Когда девочкам нужно отдохнуть друг от друга, то одна надевает наушники и так абстрагируется от близнеца.

По данным детской больницы штата Филадельфии, сросшиеся близнецы попадаются один раз в каждые 50 000 – 60 000 родов. Большинство из них рождаются мертвыми или умирают вскоре после родов. Калли и Картер полностью здоровы, поэтому родители не планируют их разделять. Тем более девочки никогда не выражали желания разъединиться, а Челси заявила, что они "не знают иного образа жизни".

Ранее OBOZ.UA писал о супругах, которые усыновили шестерых парней с синдромом Дауна. Родители активно делятся их достижениями в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!