Неожиданный подарок зрителям: Ада Роговцева появится в 'Территории Рождества. Дух Непокоренных'. Когда премьера

В Сочельник, 24 декабря 2025 года, в 19:00, на YouTube-канале "Анжелика Рудницкая" состоится самая ожидаемая премьера зимы – концерт-мистерия "Территория Рождества. Дух Непокоренных", который стал воплощением надежды, силы и преемственности украинской традиции. Съемки состоялись в павильонах легендарной киностудии Довженко и объединили самых ярких украинских звезд. Руслана, Павел Зибров, Фагот – Олег Михайлюта, Анжелика Рудницкая, Vlad Darwin, Мария Бурмака, Наталья Сумская, Евгений Нищук, Марта Адамчук, Иван Марунич, Владимир Трач, Ярослав Джусь, GG "ГуляйГород" предстали в образах героев вертепа. Они будут петь колядки и щедривки вместе с фронтовыми героями и ветеранами защиты Украины: парамедиками Юлией "Тайрой" Паевской, Юлией "Кубой" Сидоровой, защитником "Азовстали" Дмитрием "Орестом" Казацким, поэтом и майором ВСУ Дмитрием Лазуткиным, фронтменами групп "Нумер 482" Виталием Кириченко и "Тінь Сонця" Сергеем Василюком, Натальей Трач, Эдуардом Драчом, Кристиной Панасюк.

Ежегодно "Территория Рождества" становится знаковым событием. В этом году "Территория Рождества. Дух Непокоренных" объединила голоса украинских артистов и героических защитников, которые сегодня стоят на передовой, спасают, защищают, вдохновляют. Проект, инициированный Анжеликой Рудницкой – певицей, телеведущей, художницей, волонтеркой, создается при поддержке Украинского культурного фонда и Фонда "МХП-Громаде".

В этом году к проекту присоединились: певец и композитор Владимир Трач и его сестра Наталья – военнослужащая; Зиновий Карач, Е.К.А (Екатерина Бойко), Наталья Павловская, Ptashkin (Михаил Панчишин), Андрей Стецюк, 6-летняя Ева – дочь певицы Анны Заклецкой, и 5-летний Остап – сын бандуриста, а ныне защитника, Владимира Викарчука. И традиционно рядом со взрослыми работали детские коллективы: фольк-студия "Правиця" и ансамбль "Зернятко".

Неожиданным сюрпризом для зрителей станет участие живой легенды – Ады Роговцевой, и всей ее семьи! Четыре поколения семьи Роговцевых – Степанковых – Скляренко, половина которой находится в рядах ВСУ, собрались на сцене "Территории Рождества" как символ украинского Рода и спели старинную колядку "Ой у полі-полі виросла ялина".

Ада Роговцева, Екатерина Степанкова, Алексей Степанков, Дарья Степанкова, Виктория Степанкова, Алексей Скляренко, Матвей Скляренко и даже самый младший – маленький правнук Константин Степанков, создали для будущих зрителей на экране настоящую сказку – уютный семейный праздник и надежду на мирное счастливое будущее.

Анжелика Рудницкая рассказала, что она несколько лет подряд приглашала Аду Николаевну в проект, но график у легендарной актрисы всегда очень плотный, и не удавалось синхронизировать расписания. В 2025 году произошло чудо!

"Сначала я отказывалась, потому что с возрастом потеряла голос. В молодости у меня был очень высокий голос. Я не могла с таким голосом в театре играть, поэтому я его посадила. Посадила, распевая цыганские романсы, – объясняла свой предыдущий отказ Ада Николаевна. – Но я поверила Анжелике – у нее есть вкус, у нее есть ум".

"Я сразу намечтала, чтобы Ада Николаевна не просто вышла на сцену, – раскрыла закулисье Анжелика Рудницкая, – а чтобы за одним столом собрались четыре поколения семьи. И, несмотря на все сложности, мы это сделали! Мы собрали почти всю семью, кроме Алексея – мужа Дарьи, которого не отпустили с фронта".

Екатерина Степанкова – известная актриса, режиссер и дочь Ады Роговцевой рассказала, что тоже вначале не верила в идею: "Я сразу отказала Анжелике: ты нас всех на сцене не соберешь – у нас трое мужчин в Вооруженных силах. Сейчас я чувствую дрожь, потому что мы очень редко в последнее время собираемся всей семьей. А Рождество – это время, когда надо объединяться. Мы сейчас смотрим друг другу в глаза, и это большая радость".

В конце съемочного дня вся семья была очень благодарна. Алексей Скляренко, муж Екатерины Степанковой, поблагодарил команду и лично организатора: "Это просто уникальная возможность. Это подарок для нашей семьи – собраться, попеть вместе, выучить новую песню. И эта песня теперь будет в репертуаре нашей семьи!"

На Сочельник вас ждет 18 впечатляющих выступлений. По инициативе Рудницкой в этом году "Щедрик" зазвучит в исполнении Русланы. Она спела его в стиле "Диких Танцев". Павел Зибров со знаменитым боевым медиком Юлей "Кубой" Сидоровой выполнят "Ой, чи є, чи нема пан-господар вдома". Олег "Фагот" Михайлюта в аутентичной гуне и Юлия "Тайра" Паевская в образе Пани Зимы представят колядку "Ой, зійшли-зійшли з неба Ангели". Старинная "Ой у полі-полі вишня стояла" прозвучала в исполнении актеров театра Франко – народной артистки Украины Натальи Сумской, народного артиста Украины, голоса Майданов Евгения Нищука, звезды спектакля "Конотопская ведьма" Екатерины Артеменко, фольклористки и хормейстера театра Сусанны Карпенко, скрипача и ветерана войны Александра Скрябина. Анжелика Рудницкая вместе с Дмитрием "Орестом" Казацким, Дмитрием Лазуткиным и бандуристом Ярославом Джусем воспроизвели одну из самых популярных щедривок "Ой, сивая зозуленька".

"Территория Рождества" – это новая традиция, которая, я верю, будет жить долго. Потому что мы все сейчас нуждаемся в чуде, свете и силе. Колядки, которые звучат на этом концерте, – это не просто песни. Это наши заклинания добра, наши молитвы о победе, наша связь между поколениями прошлыми и грядущими", – говорит Анжелика Рудницкая.

Анжелика создала уникальную среду, где древние колядки и щедривки звучат в обновленной аранжировке, в глубоком взаимодействии с военной украинской реальностью. Они приобретают новый смысл, сочетая традицию с настоящим опытом.

"Именно здесь, именно сейчас творится наша новая культура. Она рождается в боях, в окопах, в госпиталях, в песнях, которые мы поем вместе. И это очень важно – не потерять этот момент, зафиксировать, кто мы есть и почему мы несокрушимы", – отмечает Виталий Кириченко, фронтмен группы "Нумер 482".

Творческая команда проекта:

Режиссер мистерии – Светлана Деркач, одна из ведущих украинских постановщиц массовых праздников, которая в своем творческом багаже имеет более 300 масштабных мероприятий. Хореография – от Ольги Семешкиной, главного балетмейстера театра Франко, заслуженного деятеля искусств Украины.

Аранжировки создал Диля – Эдуард Приступа, Евгений Петриченко, Игорь Балан, Владимир Павловский.

Колядки традиционно прозвучат и на жестовом языке в переводе Марины Лиферовой.

Визуальный стиль и образы:

Стиль проекта – это сочетание современной эстетики и этнической основы. Все солисты одеты максимально сдержанно в белые или пастельные оттенки. Яркими на сцене будут только дети и колядники, как символ бесконечности традиции.

Образы созданы с использованием изделий от более 10 украинских дизайнерских брендов: Koreiko Corset House, ANATANA UKRAINIAN HOUSE, POLONETS, Trinity of universe in your dress..., Chernikova, Varenyky Fashion, ma.and.do, 2kolyory, ВЕРЕТЕNO, JUNIPER, украшения Оrnamo, Namysternia, AGRES gewelry, а также старинной аутентичной одежды и украшений из частных коллекций. Особым элементом стала ювелирная коллекция "Память сердца", изготовленная из гильз художником Владимиром Балибердиным. Стилистом выступила Светлана Тарабанова.

Главный визуальный символ "Территории Рождества" – колесо жизни создала Анжелика Рудницкая. Ее художественные работы стали основой виджеинга концерта, благодаря графическому дизайнеру Владу Станицкому.

Участники:

Интересный факт: самой старшей актрисе – 88 лет, а самому младшему – 4 года. На съемочной площадке работало более 200 человек.

Символичным стало участие Луганского областного музыкально-драматического театра, который из-за войны уже в четвертый раз сменил свое место базирования (Луганск, Северодонецк, Сумы, Киев). Актеры театра добавили драматизма в номер Виталия Кириченко "Ой, рано-рано да и загадано" – старинной колядки, где переплетаются мотивы военных походов и Рождества.

Особого шарма звучанию добавил хор Ансамбля Нацгвардии Украины под руководством Андрея Карпинца.

Атмосфера съемок

Такса Арбуз, спасенная из деоккупированного Херсона, сопровождал Юлию Сидорову, а бернский зенненхунд Персик, которого вывезли из оккупированного Северодонецка, стал полноценным артистом концерта-мистерии.

Как проходили съемки

Съемки проходили в течение одного дня. Для подобного масштабного проекта — время очень ограничено. В этот день на площадке собрались более 200 человек команды. Два грузовика были задействованы для транспортировки костюмов и реквизита. Видеоматериал с бэкстейджем, интервью, атмосферными моментами, снятый во время съемок, загружался более 24 часов. Кроме концерта зрители увидят и большой репортаж о съемках мистерии.

Участники рождественского концерта-мистерии "Территория Рождества. Дух Непокоренных"

Артисты: Анжелика Рудницкая, Руслана, Павел Зибров, Мария Бурмака, Олег Фагот Михайлюта, Зиновий Карач, Марта Адамчук, Vlad Darwin, Иван Марунич (фронтмен Karta Svitu), Ярослав Джусь, Е.К.А (Екатерина Бойко), Владимир Трач, Наталья Павловская (G-Art), Андрей Антоненко (GG ГуляйГород).

Военные, ветераны, волонтеры: Юлия Куба Сидорова, Дмитрий Орест Казацкий, Юлия Тайра Паевская, Эдуард Драч, Наталья Трач, Дмитрий Лазуткин, Андрей Стецюк, Кристина Панасюк, Виталий Кириченко (фронтмен "Нумер 482"), Ptashkin (Михаил Панчишин), Сергей Василюк (фронтмен "Тень Солнца").

Актеры театра им. И.Франко: Евгений Нищук, Наталья Сумская, Сусанна Карпенко, Екатерина Артеменко, Александр Скрябин (военный).

Коллективы: фольк-студия "Правица", Ансамбль "Зернышко", Хор Ансамбля песни и танца Нацгвардии Украины под руководством Андрея Карпинца, Луганский областной академический украинский музыкально-драматический театр.

