Неизлечимо больная Селин Дион вышла в свет в игривом платье: как выглядит 58-летняя звезда после изнурительной борьбы за жизнь

После грандиозного возвращения на сцену канадская певица Селин Дион, которая страдает неизлечимым заболеванием – синдромом ригидного человека (или мышечной скованности), не перестает радовать поклонников своими появлениями на публике. Накануне пятого концерта 58-летняя знаменитость встретилась с фанатами возле отеля Le Royal Monceau в центре Парижа, где она сейчас проживает, и продемонстрировала стройную фигуру в игривом черном платье.

Видео дня

Как отмечается на веб-портале AOL, артистка выбрала для себя элегантный наряд с драпированным силуэтом от французского дома моды класса люкс Alaïa. Платье почти полностью обнажило руку Селин Дион, а эффектный вырез на талии придал ее внешнему виду нотку соблазнительности.

Игривый верх наряда знаменитости плавно переходил в юбку с асимметричным подолом, которая демонстрировала ее стройные ноги при движении благодаря разрезу до бедра. Минималистичный лук Селин Дион дополнила туфлями на каблуках и несколькими аксессуарами, в частности, солнцезащитными очками, золотыми серьгами, браслетом и кольцом. Чтобы акцент в образе остался именно на платье, певица собрала волосы в гладкий пучок.

Во время встречи с поклонниками Селин Дион совершенно не пыталась сдерживать свои эмоции. Она радостно махала толпе, складывала руки в форме сердечка, посылала воздушные поцелуи и много смеялась.

Напомним, что у артистки в 2022 году диагностировали синдром ригидного человека. Селин Дион откровенно рассказала поклонникам, что редкое неврологическое расстройство вызывает у нее сильные спазмы в теле, которые напрямую влияют на все аспекты жизни. Из-за серьезных проблем со здоровьем звезда была вынуждена отменить свой тур Courage в 2023 году. Только в 2024-м артистка решилась раскрыть поклонникам реалии борьбы с болезнью, представив документальный фильм "Я: Селин Дион", где без лишних прикрас показала, как у нее случаются сильные мышечные спазмы.

Однако, несмотря на болезнь, знаменитость не поставила точку в карьере навсегда. Весной 2026 года она объявила о своем возвращении на сцену, а уже 12 сентября дала первый концерт после 6-летнего перерыва. Этот момент стал для Селин Дион очень эмоциональным, поэтому она даже не сдержала слез перед 30-тысячной аудиторией: "Я пообещала себе не плакать, но я не держу своих обещаний. Но я так рада видеть вас всех. Я скучала по вам".

В перерыве между концертами звезда устраивает импровизированные шоу для поклонников и возле отеля Le Royal Monceau. На днях певица, например, сняла обувь, залезла на капот автомобиля и босиком танцевала под свой трек Pour Que Tu M'aimes Encore.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сеть потрясли редкие фото 15-летних сыновей-близнецов Селин Дион, которые выглядят вдвое старше и почти не похожи друг на друга.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!