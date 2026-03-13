'Не знала, что он украинец и жил в Одессе': украинцы эмоционально отреагировали на известие о смерти актера, сыгравшего хулигана в 'Приключениях Электроника'

Новость о смерти актера из Одессы Василия Скромного, который в свое время завоевал сердца аудитории благодаря роли дерзкого Макара Гусева в фильме "Приключения Электроника", стала неожиданным ударом для многих украинцев. На просторах сети люди чтят память артиста, вспоминая опыт личного общения, а некоторые откровенно признаются: даже не знали, что тот был уроженцем Украины.

Дело в том, что после триумфа в детском фильме Василий Скромный сыграл в небольшом количестве проектов, а затем выбрал непубличный образ жизни и стал моряком. Поскольку актер "исчез с радаров", а двое его коллег по ленте "Приключения Электроника" Юрий и Владимир Торсуевы пошли воевать на стороне оккупантов, немало украинцев и не догадывались, что исполнитель роли Гусева их согражданин. Эмоциональной реакцией на уход Скромного в мир иной люди делятся в комментариях под соответствующим постом OBOZ.UA в Facebook.

"Царство небесное, вечная и светлая память!"

"Также он снимался у нас в Запорожье в проекте "Я Хортица". Был лично знаком с ним. Хороший человек был. Вечная память!"

"Я обожаю этот фильм! Фильм моего детства! Такой замечательный, а Макара он там так профессионально сыграл! Не знала, что он украинец и жил в Одессе. Теперь это будет для меня "смягчающим обстоятельством" по просмотру этого фильма. А близнецы – путинисты!"

"Жаль... Я даже не знала, что он проживал в Одессе. Царство небесное".

"Вечная память. Хорошо сыграл роль"

Напомним, что о смерти Василия Скромного сообщил его товарищ Виктор Деркач. Мужчина не стал раскрывать никакой информации о причинах трагедии, однако медиа "Интент", ссылаясь на слова близких актера, отметило, что в последнее время он страдал от сложной болезни – рака.

Популярность среди отечественных зрителей Василий Скромный получил в возрасте 15 лет, когда на экраны вышла кинокартина "Приключения Электроника". Среди других проектов с участием артиста есть: "Школа", "Третье измерение", "Комбат" и "Я Хортица".

