УкраїнськаУКР
русскийРУС

Одна из самых популярных звезд 90-х Игорь Балан вступился за русский: многих проблем мы бы избежали, если бы Украина была двуязычным государством

 Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
894
Одна из самых популярных звезд 90-х Игорь Балан вступился за русский: многих проблем мы бы избежали, если бы Украина была двуязычным государством

Музыкант и участник культовых проектов "Территория А" и "Аква Вита" Игорь Балан высказал контроверсионное мнение о языковом вопросе в Украине. По его словам, двуязычие якобы могло бы помочь избежать многих проблем.

Видео дня

В интервью OBOZ.UA артист заявил, что выступает против "охоты на русский язык", сравнив его запрет с возможным запретом немецкой культуры, поскольку "на нас же Германия также нападала".

Балан считает, что "язык на нас не нападал", а текущую ситуацию называет "сверхпатриотизмом" и "посттравматическим синдромом".

Одна из самых популярных звезд 90-х Игорь Балан вступился за русский: многих проблем мы бы избежали, если бы Украина была двуязычным государством

"Надо и немецкую культуру запретить тоже. Чайковского же запретили, так и Бетховена запретите! Или Гоголя с Булгаковым не могут поделить. Я считаю, что это неправильно. Язык на нас не нападал! То есть это сверхпатриотизм. Я все понимаю, но надо же немножко и голову иметь. Может, это просто посттравматический синдром. Может, когда война закончится, пройдет время, оно немного успокоится. Но очень многих проблем мы могли бы избежать, если бы было двуязычное государство. Я не думаю, что кто-то бы проиграл от этого", – заявил артист.

Российская экспансия и "Территория А"

Игорь Балан также вспомнил, как в 90-х годах после успеха "Территории А" Россия активно скупала украинские теле- и радиоканалы, заполняя эфир российским контентом. По его мнению, это была целенаправленная медийная стратегия, которая изменила общественное мнение, заставляя украинцев "кайфовать от другого".

Одна из самых популярных звезд 90-х Игорь Балан вступился за русский: многих проблем мы бы избежали, если бы Украина была двуязычным государством

"После "Территории А", после ее успеха Россия скупила все каналы, телевидение и радио. По-моему, у нас осталось только радио "Промінь", а все каналы показывали что? "Иванушки International", Hi-Fi и так далее. То есть медиа изменило общественное мнение, люди начали кайфовать от другого. Потому что когда долго что-то звучит, в какой-то момент хочется переключиться на другое. Этим и воспользовались. Поэтому действительно на это был запрос. Все должно быть равномерно, а тогда шла постоянная борьба – русское или украинское. Также на теме языка пытались "раскачать" Украину. И им это удалось..." – рассказал певец.

Одна из самых популярных звезд 90-х Игорь Балан вступился за русский: многих проблем мы бы избежали, если бы Украина была двуязычным государством

Выживание в условиях российского доминирования

Артист объяснил, что в 2001 году выпустил сольный альбом "Вьюга" ("Метель") именно на русском языке, поскольку это было необходимым условием для выживания в тогдашнем медиапространстве.

"Я был свидетелем того, как полностью зачищали теле- и радиопространство от украинского. "Территория А" уничтожалась максимально. Много ошибок, конечно, наделали и в "Территории А", да и я, в частности. Но то, что происходило уничтожение, это однозначно, – отметил он. – Все слушали русские песни. Всем это нравилось, и все наблюдали, как мы потихоньку умираем. Никто ничего не сделал. Именно это и заставило писать русские песни – нам надо было выжить".

Одна из самых популярных звезд 90-х Игорь Балан вступился за русский: многих проблем мы бы избежали, если бы Украина была двуязычным государством

Ранее OBOZ.UA писал, что солист легендарной "Аква Виты" раскрыл подробности своего участия в "Х-Факторе". Как объяснил артист, его выступление специально сделали плохим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!