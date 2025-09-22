Одна из самых популярных звезд 90-х Игорь Балан вступился за русский: многих проблем мы бы избежали, если бы Украина была двуязычным государством

Музыкант и участник культовых проектов "Территория А" и "Аква Вита" Игорь Балан высказал контроверсионное мнение о языковом вопросе в Украине. По его словам, двуязычие якобы могло бы помочь избежать многих проблем.

Видео дня

В интервью OBOZ.UA артист заявил, что выступает против "охоты на русский язык", сравнив его запрет с возможным запретом немецкой культуры, поскольку "на нас же Германия также нападала".

Балан считает, что "язык на нас не нападал", а текущую ситуацию называет "сверхпатриотизмом" и "посттравматическим синдромом".

"Надо и немецкую культуру запретить тоже. Чайковского же запретили, так и Бетховена запретите! Или Гоголя с Булгаковым не могут поделить. Я считаю, что это неправильно. Язык на нас не нападал! То есть это сверхпатриотизм. Я все понимаю, но надо же немножко и голову иметь. Может, это просто посттравматический синдром. Может, когда война закончится, пройдет время, оно немного успокоится. Но очень многих проблем мы могли бы избежать, если бы было двуязычное государство. Я не думаю, что кто-то бы проиграл от этого", – заявил артист.

Российская экспансия и "Территория А"

Игорь Балан также вспомнил, как в 90-х годах после успеха "Территории А" Россия активно скупала украинские теле- и радиоканалы, заполняя эфир российским контентом. По его мнению, это была целенаправленная медийная стратегия, которая изменила общественное мнение, заставляя украинцев "кайфовать от другого".

"После "Территории А", после ее успеха Россия скупила все каналы, телевидение и радио. По-моему, у нас осталось только радио "Промінь", а все каналы показывали что? "Иванушки International", Hi-Fi и так далее. То есть медиа изменило общественное мнение, люди начали кайфовать от другого. Потому что когда долго что-то звучит, в какой-то момент хочется переключиться на другое. Этим и воспользовались. Поэтому действительно на это был запрос. Все должно быть равномерно, а тогда шла постоянная борьба – русское или украинское. Также на теме языка пытались "раскачать" Украину. И им это удалось..." – рассказал певец.

Выживание в условиях российского доминирования

Артист объяснил, что в 2001 году выпустил сольный альбом "Вьюга" ("Метель") именно на русском языке, поскольку это было необходимым условием для выживания в тогдашнем медиапространстве.

"Я был свидетелем того, как полностью зачищали теле- и радиопространство от украинского. "Территория А" уничтожалась максимально. Много ошибок, конечно, наделали и в "Территории А", да и я, в частности. Но то, что происходило уничтожение, это однозначно, – отметил он. – Все слушали русские песни. Всем это нравилось, и все наблюдали, как мы потихоньку умираем. Никто ничего не сделал. Именно это и заставило писать русские песни – нам надо было выжить".

Ранее OBOZ.UA писал, что солист легендарной "Аква Виты" раскрыл подробности своего участия в "Х-Факторе". Как объяснил артист, его выступление специально сделали плохим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!