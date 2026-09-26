"Не устаю тобой восхищаться": Марина Порошенко нежно обратилась к мужу в день рождения и показала их фото в молодости

Депутат Киевского городского совета Марина Порошенко трогательно поздравила своего мужа, пятого президента Украины Петра Порошенко, с 61-м днем рождения. Она откровенно призналась, что даже спустя более 40 лет совместной жизни не перестает восхищаться стойкостью и несокрушимостью своего избранника, а что не менее важно, до сих пор чувствует себя рядом с ним любимой женщиной.

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Нежное видеообращение к Петру Порошенко Глава Комиссии по вопросам здравоохранения, семьи, социальной и ветеранской политики опубликовала в своем Instagram. К ролику общественная деятельница добавила ряд фотографий с мужем – со времен их молодости до сегодняшнего дня, благодаря чему показала, как они изменились за годы совместной жизни.

"Сегодня я думаю о том, какими молодыми мы были, когда впервые встретили твой день рождения. Тебе было всего 18. И кто тогда мог представить, сколько всего нам придется пройти вместе. С тех пор прошло уже более 40 лет. И знаешь, что для меня самое удивительное? Я до сих пор не устаю тобой восхищаться. Твоей силой подниматься после самых тяжелых ударов, твоей способностью не опускать руки, когда вокруг, кажется, одни преграды. Твоим умением защищать, поддерживать, брать на себя ответственность за тех, кому сегодня тяжело", – сказала депутат.

Марина Порошенко подчеркнула, что для нее Петр Порошенко не только любимый муж, но и самый близкий друг. По словам общественной деятельницы, она всегда может разделить с избранником радость и боль, тревоги и надежды.

"Пусть Господь хранит тебя, а твой ангел-хранитель всегда будет рядом. А я хочу еще много-много лет смотреть на тебя так же, с любовью, гордостью и восхищением. Будь всегда счастлив! С Днем рождения! Люблю тебя!", – подытожила государственная деятельница.

Напомним, что Петр и Марина Порошенко связали себя узами брака осенью 1984 года. У них четверо детей: сыновья Алексей и Михаил, а также дочери Евгения и Александра.

Петр и Марина Порошенко неоднократно рассказывали, что влюбились друг в друга с первого взгляда, но все же их романтическая история начиналась довольно бурно. Как вспоминал пятый президент Украины, в свое время он мог наброситься с кулаками на других ухажеров своей супруги. Подробности читайте в нашем материале.

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