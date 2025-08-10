Монатик нежно поздравил жену с днем рождения и показал, как она изменилась за 10 лет брака. Фото

Украинский певец MONATIK (Дмитрий Монатик) нежно поздравил жену Ирину с днем рождения, который она празднует 10 августа. В своем фотоблоге артист поделился трогательными воспоминаниями об их супружеской жизни, опубликовав подборку фотографий разных лет – от начала отношений до современных кадров с детьми.

На фото Ирина предстает как вместе с любимым, так и наедине или с их сыновьями, демонстрируя теплую и счастливую семейную атмосферу. В посте артист посвятил жене несколько поэтических строк, которые передают всю глубину его чувств:

"Мої внутрішні таракани

могли б мене вже давно зʼїсти…

Я виявився для них занадто смачним.

І тільки ти в курсі, як їх труїти,

щоб ми могли далі летіти

віршованим, теплим небом нічним.

Ніжним, глибоким поглядом здатна

забрати мене в солодке забуття.

І я не хочу ніколи вертатись у реальність.

Ти – реально нереальна. Ти – все моє життя.

З днем народження, моя кохана"

Ирина не замедлила ответить: "И я тебя люблю безгранично", чем еще раз подчеркнула искренность их отношений.

В декабре 2024 года Дмитрий и Ирина стали многодетными родителями – у супругов родился сын Леон. Это уже третий ребенок в семье музыканта. Артист редко рассказывает о личной жизни.

Певец также воспитывает двух старших сыновей: 7-летнего Платона, 9-летнего Даниила.

