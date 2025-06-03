'Не позорьте Украину!' Мосейчук разнесли за русскоязычное интервью с неоднозначными гостями: что с ними не так и как отреагировала ведущая

52-летняя ведущая Наталья Мосейчук не на шутку разозлила украинцев новым интервью, которое взяла у двух довольно неоднозначных личностей. Журналистка пригласила на онлайн-разговор российского блогера Рустама Солнцева, который участвовал в проекте "Дом 2", а также американку украинского происхождения Наталью Скай, которая активно с ним сотрудничает.

Видео дня

Ведущая решила обсудить с гостями, которые сейчас живут в США, ряд политических тем. Соответствующее видео, где, кстати, Мосейчук коммуницирует с собеседниками на русском языке, появилось на ее личном YouTube-канале. В комментариях юзеры не сдерживали эмоций и откровенно разнесли ведущую за новое интервью.

"Мои новые знакомые. Госпожа Наталья и господин Рустам. Увидела их на просторах Instagram и TikTok, заинтересовалась. Среди легкой иронии и юмора пара говорит о политиках и политике. У меня родилась идея делать цикл разговоров с обычными людьми – политически незаангажированными. Поэтому, время от времени буду знакомить вас с ними. Кстати, предлагайте варианты. Вдруг интересная личность и есть о чем поговорить, я охотно", – отметила журналистка под видео.

Что известно о гостях с интервью Мосейчук

Рустам Солнцев (настоящее имя – Рустам Калганов) родился в Краснодарском крае РФ. Он получил юридическое образование, но свою жизнь связал с более творческой сферой. Широкой аудитории он стал известен после участие в российском реалити "Дом 2", где отличился эпатажным поведением и резкими высказываниями. В 2022 году он переехал в США, где занимается блогингом.

Рустам Солнцев неоднократно ездил в Крым после аннексии Россией в 2014 году. Во время одного из прямых эфиров он заявил, что посещал полуостров с целью отдыха, однако большинство визитов было связано именно с работой. Кстати, тогда же он назвал полномасштабное вторжение "аферой".

"Я проводил мероприятия для крымчан. Никогда этого не скрывал. Не понимал, чем может закончиться вся эта афера 24 февраля 2022 года, как не понимали многие. В 2014-м я полетел в Одессу, после того, как все это произошло с Крымом. Самолет, не поверите, летел из Москвы. В самолете не было ни одного мужчины, только женщины, дети, бабушки и дедушки. В 2015 году я полетел в Киев, в 2019-м выступил в Харькове. Не думал, что это может дойти до такого, как и другие украинцы, которые приезжали в Россию. Не понимал после 2014-го всей важности, не чувствовал. Но должна была начаться война, чтобы я понял, что это была моя ошибка", – выдал блогер.

Наталья Скай, которая известна под псевдонимом "Пипонька", также ведет активную блогерскую деятельность и сотрудничает с Солнцевым. Они вместе живут в США.

Как отреагировали в сети и что сказала ведущая

Пользователи сети отнюдь не были в восторге от гостей, которых Наталья Мосейчук решила пригласить на интервью и высветить в украинском инфопространстве. Под ее видео появилось много негативных комментариев:

"Сколько еще будет пробивать дно? Это так отвратительно, еще перейти на язык оккупантов. Браво".

"Это парочка лицемеров, которая за деньги готовы переобуться как им выгодно".

"Какая деградация, Наталья идите на отдых, не позорьте ВСУ, не позорьте Украину! Этим вы только поможете стране".

"Наталья, это просто трэш. Кого вы пригласили? Это уже кризис жанра? Разочарование. Эти двое "хорошие русские", и вашим ,и нашим. Солнцеву нужно, чтобы его признали иноагентом, чтобы остаться в Америке, поэтому он сейчас волает против России. Короче – это дно".

"Вот это уже окончательная деградация. "Хороший русский" эксперт из "Дома 2". Давно я так не смеялась".

Не остался без вниманием юзеров в тот факт, что Рустам Солнцев незаконно пересекал украинскую границу и ездил в Крым после 2014 года. Один из пользователей сети написал: "Смотрю, что ни госпожу Наталью, ни большинство комментаторов не смущает, что господин Сонцев нарушал закон Украины и посещал Крым с российской границы. Понятно. Ок". На это ответила и сама журналистка: "Если это так, это его ответственность. Стоит оценивать то, что человек делает и говорит сейчас. В этом конкретном моменте истории".

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