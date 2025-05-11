'Не перестану любить Достоевского из-за Путина'. Кастинг-директор резко ответила украинской актрисе, которая толерантно относится к русской культуре

Украинский кастинг-директор и мама защитника "Азовстали" Алла Самойленко публично выразила несогласие с позицией украинской актрисы Надежды Маринки, которая заявила, что "не перестанет любить Достоевского из-за того, что вытворяет Путин...." По словам Самойленко, подобная риторика опасна во время полномасштабной войны, когда украинское общество наконец имеет шанс освободиться от имперского влияния и восстановить собственную культурную идентичность.

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Слова кастинг-директора прозвучали в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Во время, когда идет полномасштабная война России против Украины, Самойленко подчеркнула недопустимость толерирования российской культуры, которая веками использовалась как орудие имперской пропаганды.

"Это очень ярко характеризует человека. Мы сейчас имеем интерес к украинскому – к театру, книгам, кино, которые ранее были репрессированы. Мы наконец открываем свою культуру. Это потом когда-то, при желании, можно будет инструментизировать русский в быту, в личном обучении, когда минует опасность для существования Украины. Но сейчас всем адвокатам русского в нашем инфопространстве я могу сказать только одно – отойдите молча и дайте наконец произойти украинской культуре. От нее зависит жизнь страны, народа", – высказалась Алла Самойленко.

Самойленко также поделилась личной историей, которая помогла ей осознать глубину колониального давления. В юности она узнала, что украинские исторические архивы, в частности казацкие, хранятся в России и не могут быть возвращены.

"Весь наш архив казацкий находится в России, что мы его оттуда никак не заберем. Я поняла, что нас очень сильно обокрали, продолжают воровать и уничтожать то, что украсть невозможно. И после всего этого люди хотят, чтобы им оставили Достоевского, потому что он не путинский?! Но на фоне того, что сделали с Украиной, с ее культурой, забрав и присвоив себе все – от мелодий и заканчивая великими именами; украли историю, исказив смысл многих вещей и выставив их своими..." – эмоционально заявила она.

В интервью OBOZ.UA Надежда Маринка апеллировала к ностальгии, детским воспоминаниям и личному опыту, признавая, что часть ее мировоззрения была сформирована через русскую классику. "Считаю, что нужно бороться с настоящим и будущим и не трогать прошлое. Хватит с нас разрушений... Конечно, я не буду утверждать, что культура и творческие люди "вне политики", но буду откровенной: есть то, на чем я росла. Не могу ненавидеть то, что кажется мне ностальгическим, детским", – объясняла актриса.

Надежда Маринка вступилась за Достоевского из-за того, что он был против власти. "Я не перестану любить авторов, которые тем более, если углубляться в историю, были против императоров и писали об ужасной власти. Сказать, что я буду осуждать человека, который жил 100-200 лет назад, из-за того, что делает сейчас Путин, – ну это смешно", – говорила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алла Самойленко рассказала о состоянии младшего сына, которого парализовало 12 лет назад. По словам кинодеятельницы, после страшного случая парень стал совсем другим человеком, а все, что он может делать, – это лежать, сидеть, смотреть телевизор и есть.

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