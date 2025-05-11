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"Не перестану любить Достоевского из-за Путина". Кастинг-директор резко ответила украинской актрисе, которая толерантно относится к русской культуре

 Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
1,9 т.
'Не перестану любить Достоевского из-за Путина'. Кастинг-директор резко ответила украинской актрисе, которая толерантно относится к русской культуре

Украинский кастинг-директор и мама защитника "Азовстали" Алла Самойленко публично выразила несогласие с позицией украинской актрисы Надежды Маринки, которая заявила, что "не перестанет любить Достоевского из-за того, что вытворяет Путин...." По словам Самойленко, подобная риторика опасна во время полномасштабной войны, когда украинское общество наконец имеет шанс освободиться от имперского влияния и восстановить собственную культурную идентичность.

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Слова кастинг-директора прозвучали в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Во время, когда идет полномасштабная война России против Украины, Самойленко подчеркнула недопустимость толерирования российской культуры, которая веками использовалась как орудие имперской пропаганды.

"Не перестану любить Достоевского из-за Путина". Кастинг-директор резко ответила украинской актрисе, которая толерантно относится к русской культуре

"Это очень ярко характеризует человека. Мы сейчас имеем интерес к украинскому – к театру, книгам, кино, которые ранее были репрессированы. Мы наконец открываем свою культуру. Это потом когда-то, при желании, можно будет инструментизировать русский в быту, в личном обучении, когда минует опасность для существования Украины. Но сейчас всем адвокатам русского в нашем инфопространстве я могу сказать только одно – отойдите молча и дайте наконец произойти украинской культуре. От нее зависит жизнь страны, народа", – высказалась Алла Самойленко.

Самойленко также поделилась личной историей, которая помогла ей осознать глубину колониального давления. В юности она узнала, что украинские исторические архивы, в частности казацкие, хранятся в России и не могут быть возвращены.

"Весь наш архив казацкий находится в России, что мы его оттуда никак не заберем. Я поняла, что нас очень сильно обокрали, продолжают воровать и уничтожать то, что украсть невозможно. И после всего этого люди хотят, чтобы им оставили Достоевского, потому что он не путинский?! Но на фоне того, что сделали с Украиной, с ее культурой, забрав и присвоив себе все – от мелодий и заканчивая великими именами; украли историю, исказив смысл многих вещей и выставив их своими..." – эмоционально заявила она.

"Не перестану любить Достоевского из-за Путина". Кастинг-директор резко ответила украинской актрисе, которая толерантно относится к русской культуре

В интервью OBOZ.UA Надежда Маринка апеллировала к ностальгии, детским воспоминаниям и личному опыту, признавая, что часть ее мировоззрения была сформирована через русскую классику. "Считаю, что нужно бороться с настоящим и будущим и не трогать прошлое. Хватит с нас разрушений... Конечно, я не буду утверждать, что культура и творческие люди "вне политики", но буду откровенной: есть то, на чем я росла. Не могу ненавидеть то, что кажется мне ностальгическим, детским", – объясняла актриса.

Надежда Маринка вступилась за Достоевского из-за того, что он был против власти. "Я не перестану любить авторов, которые тем более, если углубляться в историю, были против императоров и писали об ужасной власти. Сказать, что я буду осуждать человека, который жил 100-200 лет назад, из-за того, что делает сейчас Путин, – ну это смешно", – говорила она.

"Не перестану любить Достоевского из-за Путина". Кастинг-директор резко ответила украинской актрисе, которая толерантно относится к русской культуре

Ранее OBOZ.UA писал, что Алла Самойленко рассказала о состоянии младшего сына, которого парализовало 12 лет назад. По словам кинодеятельницы, после страшного случая парень стал совсем другим человеком, а все, что он может делать, – это лежать, сидеть, смотреть телевизор и есть.

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