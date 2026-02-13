'Не мешайте малороссу'. Экс-сценарист 'Квартала 95' Эллерт поплатился за странную 'шутку' о концерте в Донецке

Украинский юморист и бывший сценарист Студии "Квартал 95" Александр Эллерт нарвался на резкую критику в сети после публикации афиши своего будущего европейского тура. Кроме того, что комик сделал объявление на русском языке, внимание юзеров привлекла его "шутка" о выступлении в Донецке.

Эллерт отметил в афише, которую распространил на платформе Threads, что планирует "выступить" во временно оккупированном россиянами городе 31 апреля, хотя в этом месяце есть только 30 дней. Кстати, и название тура комик родом из Донецкой области выбрал довольно странное – "А домой когда?" (A Domoy kada?).

Такую "шутку" Александра Эллерта отнюдь не оценили украинцы. Одни пользователи сети начали предлагать комику поехать с концертом в Москву, тогда как другие обратили внимание на еще одну интересную деталь афиши – выступление в Киеве 1 апреля в День смеха, что, вероятно, также является проявлением его "высокого" чувства юмора.

"Киев/Донецк, а Москва когда?".

"Но ты же долб**об. Тут все зашквар: и язык, и название. Тьфу".

"Малоросс шутит. Не мешайте".

"А "домой" не возвращайся".

"1 апреля – Киев, 31 апреля – Донецк. Талантливо пошутил. Но по факту: щебетать по-русски в условиях современности надо быть либо полностью отбитым, либо дураком, либо русским. Кем себя считает Эллерт?"

"Хоть это и шутка про выступление в Донецке, но это не отменяет того, что он сидя в Америке, ведет все соцсети на русском. Да и шутка про 31 апреля тоже такая себе, если честно".

"Это же "прикол". Он не приедет в Украину".

Напомним, что после начала большой войны Александр Эллерт покинул территорию Украины и поселился в Соединенных Штатах Америки. Как говорил юморист, он поехал за границу, чтобы принять участие в концерте по случаю Дня Независимости Украины, который состоялся 24 августа в Лос-Анджелесе, однако потом решил не возвращаться на Родину.

Экс-сценарист "Квартала 95" продолжает давать юмористические концерты, где не боится шутить над российским диктатором Владимиром Путиным и проявлять четкую проукраинскую позицию. Ранее в соцсетях Эллерта было много постов, посвященных сборам в помощь Вооруженным силам Украины, но сейчас таких публикаций почти нет.

