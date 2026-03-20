'Не фантастические выплаты'. Мария Бурмака рассказала, как государство помогло ее семье после смерти брата-военного

Народная артистка Украины Мария Бурмака раскрыла, какую поддержку от государства получила ее семья после смерти младшего брата Святослава, который защищал Родину от врагов с оружием в руках. Сердце военнослужащего остановилось уже после того, как он пришел с фронта, поэтому его родные, по словам певицы, получили "не фантастические выплаты".

В то же время, как подчеркнула исполнительница, помощь от государства значительно облегчает обеспечение комфортной жизни детей Святослава Бурмаки, особенно что касается пребывания в учебных заведениях. Об этом она рассказала в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".

"Прошло два года и определенные выплаты, конечно, семья получила. Брат участник боевых действий, но умер уже после того, как пришел с войны. Это какие-то не фантастические выплаты, но помощь семья получила. И дети получают помощь, как вот бесплатный садик, бесплатное питание, какое-то обучение. Помощь от государства есть. Какая бы она ни была, я благодарна за это", – поделилась артистка.

Напомним, что Святослав Бурмака ушел из жизни 4 января 2024 года. С первых дней большой войны он присоединился в ряды Вооруженных сил Украины и проходил службу в 43-й отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Тараса Трясила. Во время выполнения боевых задач он получал серьезные ранения и контузию, от которых пострадала его психика. Как рассказывала Мария Бурмака, брат стал жестче, бурно реагировал на каждую мелочь и не хотел казаться слабым.

Однако Святослав Бурмака имел значительно более серьезную проблему со здоровьем – ишемическую болезнь сердца. Ночью 4 января военному стало плохо, поэтому ему вызвали скорую помощь. К сожалению, врачам не удалось спасти воина, ведь у него случился сердечный приступ. Мария Бурмака делилась, что о болезни брата узнала только тогда, когда увидела справку о смерти.

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA исполнительница признавалась, что потеря брата стала для нее невероятно болезненным ударом, который она до сих пор не может пережить: "Не знаю, как я сейчас живу и живу ли вообще. Не могу поверить, не могу смириться... Он был очень воспитанным, интеллигентным, никогда не служил в армии – ушел абсолютно по зову сердца. Его невозможно было остановить. Он не мог иначе, понимаете? Война, кстати, его очень изменила. Говорил: во мне что-то сломалось".

