Названа вероятная причина смерти дочери друга Украины Томми Ли Джонса: ранее эту теорию отвергали

В США обнародовали новые детали относительно смерти 34-летней Виктории Джонс – дочери голливудского актера и друга Украины Томми Ли Джонса. Там все больше склоняются к версии передозировки наркотиками, хотя на начальном этапе расследования эту теорию официально не подтверждали.

Об этом сообщают в People. Речь идет об инциденте, который произошел в ночь на 1 января 2026 года в элитном отеле Fairmont в Сан-Франциско, США. Тогда Викторию Джонс нашли без сознания, а медики, несмотря на попытки реанимации, констатировали смерть женщины.

Сначала полиция сообщала, что на теле женщины не было обнаружено никаких травм, которые могли бы свидетельствовать о насильственной смерти. Также в номере и в коридоре отеля не нашли наркотических средств или предметов, которые бы прямо указывали на их употребление. Не было и признаков самоубийства, а потому официальная причина смерти оставалась неустановленной.

В то же время, как выяснило издание позже, в аудиозаписи диспетчерской службы экстренных вызовов инцидент с Викторией Джонс был классифицирован как "код 3 – передозировка, изменение цвета кожи". Такая классификация используется в случаях, когда есть подозрение на передозировку наркотическими веществами. Изменение цвета кожи в подобных ситуациях обычно означает цианоз – опасное состояние, связанное с критически низким уровнем кислорода в крови.

Источник со ссылкой на данные Клиники Кливленда отмечает: цианоз часто сопровождает серьезные нарушения работы сердца или легких и проявляется синим или фиолетовым окрасом кожи, губ и ногтей. Именно эта деталь, по информации американских медиа, заставила следователей внимательнее присмотреться к версии передозировки, которую сначала не считали основной.

Дополнительным аргументом в пользу этой версии стала информация из судебных протоколов. Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, в течение последнего года Викторию Джонс по меньшей мере дважды арестовывали. Один из арестов, произошедший 28 апреля 2025 года в округе Напа, был связан с хранением наркотических веществ без действительного рецепта, пребыванием под воздействием запрещенных препаратов и препятствованием правоохранителям.

Виктория не признала себя виновной ни по одному из пунктов обвинения. В июне 2025 года ее снова задержали за другим правонарушением, и она также отрицала вину.

Несмотря на это, представители полиции отмечают: оснований подозревать преступные действия третьих лиц в деле нет. Официальная причина смерти Виктории Джонс до сих пор не установлена и должна быть объявлена после завершения всех судебно-медицинских экспертиз.

Виктория Джонс родилась 3 сентября 1991 года в браке Томми Ли Джонса и его второй жены Кимберли Клафли. Она дебютировала в кино еще в детстве, снявшись в фильме "Люди в черном 2", а впоследствии появилась в ленте "Три могилы" и сериале "Школа выживания". Последняя ее актерская работа датируется 2014 годом.

Отметим, Томми Ли Джонс после начала полномасштабного вторжения РФ публично поддержал Украину. В 2022 году актер осудил агрессию России, а в 2023-м обратился к украинцам со словами поддержки, отметив их силу, стойкость и взаимную поддержку. Именно из-за этой позиции в Украине его называют другом нашего государства.

