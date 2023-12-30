Названа лучшая украинская артистка 2023 года: топ-5 хитов Нади Дорофеевой, которые разрывали чарты

Кураторы плейлистов "Украинские Хиты" и "Ukraine Top 100" на Spotify и Apple Music определили лучшего артиста в этом году. По версии Culture Awards 2023, победительницей в номинации стала Надя Дорофеева.

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Ее хиты часто возглавляли чарты. Артистка с начала полномасштабной войны начала выпускать только украиноязычные треки, полюбившиеся слушателям. Об этом написали в Instagram Culture Ukraine.

"Дорофеева – главная попзвезда современности на украинской сцене, и это действительно не так просто артистам "старой эры" пробиться в чарты стриминговых платформ, но именно в сотрудничестве с прогрессивными авторами, продюсерами и режиссерами исполнительница смогла не только сохранить свои способности и узнаваемость, но и умножить их", – отметили на странице.

OBOZ.UA решил вспомнить, какие треки артистки были самыми популярными в этом году, основываясь на просмотрах в YouTube.

Самым успешным треком звезды, который был хитом 2023 года, стала песня "Щоб не було", хотя она вышла в декабре 2022-го. Месяца было слишком мало, чтобы песню вытеснили из чартов, поэтому начало года у многих меломанов ассоциировалось именно с ней. Это позволило исполнительнице собрать 23 миллиона просмотров на YouTube и одним треком ответить хейтерам на слухи о ее романе с Михаилом Кацуриным.

На втором месте с результатом 12 млн. просмотров на платформе стал хит "Кохаю, але не зовсім". Танцевальный мотив, кстати, до сих пор входит в топ-30, хотя был выпущен полгода назад. "Кохаю, але не зовсім" стал своеобразным символом этого лета.

Всего на 1 миллион просмотров отстал лирический хит "Вотсап". Песня, посвященная разлуке влюбленных, отсылала слушателей к трагедии десятков тысяч украинцев, семьи которых разлучила война с Россией.

Более 2,3 млн. просмотров собрал вышедший два месяца назад клип "На самоті". Темой стала "светящая во тьме любовь".

Восходящим хитом на сегодняшний день является трек "Хай пишуть", вновь посвященный хейтемам артистки. Он вошел в топ-13 песен на YouTube и стал открытием в TikTok. За три недели композиция собрала почти два миллиона просмотров.

Ранее OBOZ.UA писал, что в ноябре этого года впервые через год все российские треки выбыли из топа.

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