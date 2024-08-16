Назвала коллег обезьянами. В сети завирусилось старое интервью Блейк Лайвли на фоне скандала с режиссером 'Все закончится на нас'

Скандал вокруг новой драмы "Все закончится на нас" с Блейк Лайвли в главной роли не утихает. Актриса, обвиняемая во "вражде" с партнером по кадру Джастином Бальдони, по совместительству выступившим режиссером экранизации, заставила зрителей снова заговорить о себе.

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В частности, в старом интервью Блейк Лайвли назвала своих коллег по сериалу "Сплетница" обезьянами. Фрагмент с видео 2008 года завирусился в TikTok, где знаменитость принимает участие в панельной дискуссии.

Лайвли сделала колючее замечание, раскрывая "обещания", которые создатели "Сплетницы" дали ей, чтобы она согласилась сыграть роль Серены Ван Дер Вудсен в подростковой драме, пишет Daily Mail. "Еще одним обещанием было отсутствие домашней обезьяны", – рассказала она.

Лайвли имела в виду персонажа Чака Басса, у которого в книгах есть обезьяна. "У Чака есть домашняя обезьяна, умеющая координировать свои движения. И я подумала: "Я бы очень хотела быть частью шоу, но я не могу играть с обезьяной", – со смехом вспоминает Лайвли.

Затем она повернулась и быстро показала жестом на своих коллег по съемочной площадке: "Ну, у меня есть несколько таких". Замечание вызвало мгновенный смех в зале, но Блейк настаивала на том, что она просто шутила. Звезды "Сплетницы" Чейз Кроуфорд и Пенн Бэджли не оценили фразу актрисы и вместо этого смотрели в пол. "Бросьте, это была шутка! Господи помилуй!" – воскликнула Лайвли.

"Наверное, не очень хорошая идея называть своих коллег обезьянами", – написал один из пользователей TikTok. Поклонники в комментариях назвали шутку знаменитости "грубой" и считали ее еще одним доказательством того, что она якобы ведет себя неправильно.

Ранее OBOZ.UA писал о том, почему зрители новой драмы "Все закончится на нас" критикуют звезду фильма Блейк Лайвли: от фаворитки до мишени хейтеров.

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