Названа дата финала Нацотбора на Евровидение и стоимость шоу

"Суспільне" назвало дату проведения финала Национального отбора на Евровидение 2025. Отечественные артисты будут соревноваться за возможность представить Украину на международной арене песенного конкурса 8 февраля 2025 года.

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Соответствующая информация появилась на официальном сайте "Суспільного Мовлення". В опубликованном проекте говорится, что на организацию шоу планируется потратить 10 миллионов 500 тысяч гривен.

Желающие попробовать свои силы в песенном конкурсе могут подать заявку на участие в Нацотборе до 10 ноября. Нынешний музыкальный продюсер отечественного соревнования Тина Кароль назвала основные требования к композиции от исполнителей: "Это должны быть оригинальные авторские песни. Треки, созданные на основе других композиций, – не принимаются. Народные песни – не принимаются. Песни, которые уже были опубликованы, даже если это всего 10 секунд".

Стоит отметить, что Евровидение 2025 года состоится в Швейцарии в городе Базель. Победителями 68 песенного конкурса стали представители страны – Nemo, поэтому их родина взяла на себя ответственность провести следующее шоу.

Напомним, что первой звездой, объявившей о своем участии в Нацотборе на Евровидение 2025 года стала поп-певица СолоХа. О желании принять участие в соревновании артистка заговорила весной 2024 года, а в первый день старта подачи заявок предложила свою кандидатуру.

Недавно группа Ziferblat также объявила о возвращении на Национальный отбор на песенный конкурс Евровидение 2025. Музыканты подали заявку организаторам шоу, прислав на рассмотрение несколько композиций.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что скандальный Йост Кляйн собрался представить Нидерланды на конкурсе в 2025 году.

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