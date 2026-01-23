Не могла смотреть на свое лицо: прима-балерина Кухар шокировала историей, как потеряла сознание в эфире после визита к косметологу

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар вспомнила, как однажды косметологическая процедура обернулась для нее потерей сознания прямо на съемочной площадке. Танцовщица сделала инъекции полимолочной кислоты, после чего ее лицо сильно отекло. Попытка исправить ситуацию с помощью таблеток, которые артистке порекомендовала косметолог, плохо повлияли на состояние ее организма, что и привело к обмороку.

Шокирующей историей балерина поделилась на YouTube-канале Beauty PRO. Она подчеркнула, что после этого инцидента стала гораздо осторожнее относиться к косметологическим манипуляциям.

"Это была моя первая и последняя попытка уколоть полимолочную кислоту. У меня был проект на "Новом канале", я сообщила моему косметологу, но она решила, что мы все сделаем и оно все быстро сработает. Но на следующий день я была похожа на хомяка. У меня был шок. Я должна была с этим что-то делать, потому что через день эфир. Я попробовала микротоки, но результата не было. У меня было лицо, на которое я не могла смотреть. Отек был просто огромный", – рассказала танцовщица.

Когда Екатерина Кухар поняла, что не сможет самостоятельно улучшить ситуацию, обратилась за помощью к косметологу возле ее дома. Специалист пообещала, что сможет быстро снять отек с лица балерины и сдержала слово, однако ее методы ухудшили самочувствие артистки.

"Она дала мне таблетки, но такую дозу, будто на какого-то Кинг-Конга. Сделала мне микротоки, я через два часа встаю счастливая, потому что вижу результат. Но немного меня ведет. Я дома выпила черный чай с сахаром, который не так и люблю, приехала на съемочную площадку, все прекрасно. Я выхожу, чувствую себя еле-еле. А никто же не знает, что со мной происходит. И одна из ведущих берет и начинает меня кружить. Один оборот, второй, третий... Я становлюсь на место, чувствую, что меня сейчас не будет, и просто на съемочной площадке теряю сознание", – поделилась балерина.

Как оказалось, из-за таблеток у Екатерины Кухар сильно упал уровень сахара. Однако, к счастью, врачи привели ее в чувство и обошлось без слишком серьезных последствий.

