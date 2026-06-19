59-летняя Ольга Сумская посветила фигурой в купальнике и показала, на что променяла песчаные пляжи. Фото

Народная артистка Украины Ольга Сумская поразила поклонников новой фотографией с отдыха. 59-летняя знаменитость попозировала перед камерой в черном купальнике с акцентным декольте, демонстрируя подтянутую фигуру.

Видео дня

Пляжный образ актриса дополнила стильными солнцезащитными очками и ярким парео. Соответствующий снимок она опубликовала в своих Instagram-stories.

На фотографии видно, что для отпуска Ольга Сумская выбрала не любимые многими песчаные пляжи. Она наслаждается отдыхом на живописном и несколько экстремальном каменистом побережье.

Однако точно сказать, куда именно отправилась артистка, пока нельзя, ведь она не оставила на кадре ни одной отметки или геолокации. В недавнем интервью BLIK.ua звезда лишь отмечала, что не прочь отдохнуть у Адриатического моря, но рассматривала и другие варианты, в частности, в Украине.

"Хочу окунуться в море, это моя любовь. Где я могу восстановить силы? Если говорить о том самом долгожданном отдыхе, то это именно море. Но куда? Есть мысль поехать в Хорватию, на Адриатику. Адриатическое море хвалят и манят туда. Также Турция, но, учитывая ситуацию в мире, все это рискованно. Поэтому, может, все-таки, так или иначе, Карпаты. Есть Хмельницкая область, у нас там друзья. То есть мы выбираем", – поделилась знаменитость.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 56-летняя Дженнифер Лопес в бикини произвела фурор идеальной фигурой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!