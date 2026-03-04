Настю Каменских затравили за 'дешевое хвастовство' одним из самых дорогих внедорожников в мире: но есть нюанс

Певица Настя Каменских, которая сейчас живет за границей, похвасталась дорогой машиной, но почти сразу попала под прицел внимательных украинцев. В сети ее "разнесли" из-за пиара люксовой машиной, которая не является ее собственностью.

Артистка опубликовала в Instagram видео с элитным внедорожником Rolls-Royce Cullinan 2020 года в голубом цвете. В ролике Каменских сначала демонстрирует ключи от авто, а затем сам кроссовер, что вызвало бурю комментариев в сети.

Хотя некоторые пользователи поздравили певицу с дорогой покупкой, внимательные поклонники быстро заметили нюанс: автомобиль арендованный. Каменских в своем посте обозначила два аккаунта: один, который предоставляет услуги аренды элитных автомобилей в Майами, США, второй – его владелицы-украинки.

Пользователи в сети не скрывали возмущения из-за "дешевого хвастовства", однако часть комментариев объясняет ситуацию:

"Это же аренда авто. Чего все так напряглись?"

"Ни у кого не хватило мозгов увидеть, что это реклама проката машин в Майами?"

"Человек взял в аренду авто, а комментарии – это на передовую, еще куда-то..."

"Что за дешевое хвастовство? Вы имеете примитивный вид, несмотря на всемирно-известный бренд авто RR".

На сайте сервиса аренда Rolls-Royce Cullinan стоит 1190 долларов в день. Для сравнения, цена такого кроссовера при покупке стартует от примерно 400 тысяч долларов, и он входит в список самых дорогих серийных внедорожников мира.

Стоит отметить, что Каменских уже не впервые сотрудничает с этим сервисом аренды элитных авто. В ноябре 2025 года она его рекламировала, а в октябре того же года аналогичную рекламу сделал ее муж Потап.

Интересно, что в 2024 году уникальный Rolls-Royce Cullinan заметили на улицах Кривого Рога. Тогда машина была белого цвета, с тонированными окнами и большими дисками на низкопрофильных шинах. Уже в следующем году эта же модель, но другого, черного, цвета, засветилась на улицах Киева.

Как писал OBOZ.UA, ранее также Каменских нарвалась на критику, когда опубликовала новогоднее сообщение на английском языке, а впоследствии продублировала его на русском. Тогда пользователи отмечали, что им неприемлемо видеть язык страны-агрессора на странице украинской певицы.

