В центре Киева был замечен эксклюзивный Rolls-Royce Cullinan 2025. Подробности и фото

В Печерском районе Киева был замечен новый Rolls-Royce Cullinan 2025. Это одна из первых таких моделей в Украине.

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Об этом сообщил портал MMR. Эта машина эксклюзивна с обновленным дизайном.

Так, на днях в Киеве вблизи Кловского спуска был замечен новый Rolls-Royce Cullinan 2025 в версии Black Badge. Отмечается, что в этом авто мощность 6,75-литрового V12 твин-турбо двигателя была повышена до 600 л.с. и 900 Н∙м, а также установлена спортивная выхлопная система.

Cullinan способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Эта эксклюзивная версия отличается от стандартной модели обновленным дизайном передних воздухозаборников, эксклюзивными 23-дюймовыми дисками и черными акцентами вместо хромированных элементов.

На странице сообщества topcars_u.a в соцсети Instagram, где и опубликовали фото машины, отметили, что точная стоимость именно этого авто не известна.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева был замечен редкий электрический пикап Tesla Cybertruck. Машину оставили возле церкви Богородицы Пирогощей, недалеко от Контрактовой площади.

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