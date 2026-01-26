'Наши мозги сложнее космоса'. Психотерапевт Олег Чабан раскрыл секреты, как не сломаться в войне

Даже в самые темные времена важно не терять способность видеть перспективу. По словам известного психотерапевта Олега Чабана, оптимизм – это не наивность, а форма внутренней силы.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. Психотерапевт объяснил, как не позволить войне разрушить себя изнутри.

На вопрос, как настроиться на мысль, что весна обязательно придет, специалист отвечает просто: "Самим фактом, что именно так и будет. После зимы всегда наступает весна — Попробуйте мне возразить. Это неизменный закон жизни. После самой длинной и самой темной ночи обязательно наступит день. И завтра будет день. И весна придет – без всяких сомнений".

По мнению специалиста, оптимизм – это не наивное упование, а способность держать себя в силе: "Как оптимист я верю, что правда в конце концов побеждает. Что гуманность и человечность окажутся сильнее глупости и хаоса. Да, наряду с этим будут трудности, сомнения и потери – без этого не бывает никакого настоящего движения вперед. Но мы движемся в правильном направлении".

Психотерапевт подчеркивает: наш мозг – уникальный инструмент выживания и развития: "Наши мозги – это уникальная структура, настолько сложная, что ее трудно сравнить даже с космосом. И если они даны нам в этой жизни, то их нужно использовать максимально полно – и досмотреть это кино до конца. Ведь финалы бывают совершенно неожиданными. Я убежден: каждый может получить в этой жизни кайф, если сосредоточится не только на страхах, но и на возможностях. У меня есть терапевтический этюд с несколько фривольным названием – "Как не проср*ть свою жизнь". Но слово, согласитесь, вполне литературное. И здесь как раз важен момент оптимизма – не столько в том, как его достичь, сколько в том, что делать, чтобы не стать пессимистом. Мы знаем тысячи способов испортить свою жизнь: быть подавленным, несчастным, отчаявшимся. И только десяток – как ее оптимизировать. Вот я именно за этот десяток".

