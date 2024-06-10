'Наши были на подпевочках'. Звезда сериала 'Поймать Кайдаша' рассказала, как в Украине 'нянчились' с российскими актерами до 24 февраля 2022 года

Актриса кино, телевидения и дубляжа Антонина Хижняк, прославившаяся ролями Мотри в сериале "Поймать Кайдаша" и Екатерины Красной в сериале "След", рассказала, что до полномасштабного вторжения РФ украинским актерам трудно было пробиться на большие экраны. Ведь "наши были на подпевочках" у российских актеров.

Украинская актриса в интервью на Youtube-канале LIGA Life также рассказала, что и гонорары кинозвездам из России платили выше. И это несмотря на то, что украинские актеры при этом были не менее талантливыми.

"Об этом говорили все. Это касалось и гонораров, и ролей. На главных ролях у нас всегда только россияне. А наши так на подпевочках. И это очень обидно", – рассказала актриса.

Антонина Хижняк говорит, что, хотя российских актеров и их сериалов на отечественном телевидении сейчас нет, осталась верхушка, которая создавала такую нездоровую атмосферу на украинской съемочной площадке. "Еще более оскорбительно то, что большинство людей, которые принимали решение по этому поводу, они до сих пор на своих должностях", – сказала она.

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" говорит, что после 2022 года мы должны изменить отношение к построению украинского кинематографа. Но почему-то ситуация кардинально не изменилась. "Сейчас мы тоже много чего снимаем, но не того качества, которого мне хотелось бы. Мне казалось, что мы можем после полномасштабного вторжения РФ изменить мышление людей и отношение к украинскому контенту. А сейчас вижу, что все равно мы снимаем ну такого середнячка", – призналась Хижняк.

Антонина говорит, что наконец-то пора снимать кино с украинской душой, а не покупать зарубежные проекты. "Знаете, мне приятно и больно каждый раз, когда люди спрашивают, будет ли второй сезон "Кайдашев". И как они разочарованы тем, что его не будет. И мне удивительно, почему, имея такой запрос от общества на украинские авторские проекты, не куплены форматы раньше в России или сейчас в Корее, а свои, мы дальше покупаем чужое. Потому что это едва ли не первый проект, объединивший всех, всю семью", – подчеркнула актриса.

Хижняк также добавила, что сериал "Поймать Кайдаша" доказал, что украинский сериал может быть популярным. Поэтому надо снимать кино с украинской душой, потому что людям это близко к сердцу. И таким образом поддерживать своих актеров, режиссеров, сценаристов.

"Каждый раз, когда мне простые люди говорят одобрительно за "Кайдашев", мне кажется, что я получаю такого маленького Оскара от каждого украинца. И это очень приятно. Для меня это очень важный шаг быть здесь, работать здесь, воспитывать ребенка здесь, платить налоги, получать деньги по профессии и получить признание среди своих людей", – подчеркнула украинская актриса.

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