Предал с подругой: украинская актриса Маремуха рассказала о любовном треугольнике с мужем-иностранцем и почему не развелась с ним

Украинская актриса, блогер и модель Виктория Маремуха откровенно рассказала об измене мужа – француза Луи, который имел роман с ее близкой подругой. Несмотря на болезненный опыт, пара до сих пор официально не развелась и продолжает жить в формате свободных отношений.

Видео дня

В интервью Еве Коршик Маремуха призналась, что уже много лет "прорабатывает" обиду на мужа, который обманул ее именно тогда, когда она ждала ребенка. По словам актрисы, Луи долгое время отрицал отношения с ее подругой, однако правда открылась, когда она увидела переписки в его телефоне.

"Я беременна, я в Таиланде, а в моей стране война. И самый близкий мне человек врет. Это самая триггерная точка, которую я до сих пор прорабатываю", – рассказала Маремуха.

Звезда отметила, что после инцидента переживала сильную эмоциональную травму и долгое время старалась не думать об измене, сосредоточившись на ребенке. Позже во время совместной терапии она осознала, насколько глубоко ее задел этот обман.

"Мы пошли в терапию. Был момент, когда наш психотерапевт бросает подушку между нами и говорит: "Это твоя боль?" – меня начинает разрывать, и я понимаю, что она больше, чем комната. Меня так разорвало тогда, что я в шоке была, что я в себе это держала. И это было неправильно, потому что я себя этим съедала, и это повлияло на наши отношения", – рассказала блогер.

Маремуха подчеркнула, что у них с Луи открытые отношения, однако для нее важной остается честность. Она отметила, что сокрытие правды – это тоже форма измены.

Несмотря на кризис, Виктория не исключает возможности примирения. По ее словам, Луи изменился, стал спокойнее и внимательнее, а сами отношения – хоть и непростые – остаются для нее важными. Более того, чтобы измены не повторилось, мужчина перестал употреблять алкоголь – именно спиртное побуждало его "ходить налево".

"Мы до сих пор в свободных отношениях, мы не развелись. Хотя у нас часто бывает, что: то мы расходимся, то мы сходимся. Эти качели у нас были всегда. Мы почти 10 лет вместе, и почти 10 лет у нас постоянные качели. И, мне кажется, мы уже без них просто не можем", – добавила она.

Справка. Свободные отношения – это полигамные отношения, где партнеры согласны иметь романтические или сексуальные связи с другими людьми, сохраняя при этом эмоциональную связь друг с другом. Это формат, который базируется на взаимном согласии, честности, доверии и уважении, и предусматривает установление четких правил и границ между партнерами.

Напомним, что Виктория Маремуха вышла замуж за француза Луи в июне 2021 года. Осенью 2022-го у пары родился сын Лука. В начале 2025 года актриса подтвердила, что они переживали кризис в браке и даже жили отдельно, однако впоследствии снова сошлись.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Горбачева и Юрий Никитин разошлись после 9-летнего брака. Однако причиной оказались не давние измены мужчины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!