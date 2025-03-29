'Я на фронте это не сделаю': звезда 'Довбуша' Гнатковский заговорил о своей мобилизации

Украинский актер Ивано-Франковского драмтеатра Алексей Гнатковский, известный по роли в фильме "Довбуш", рассказал о своем отношении к собственной мобилизации и роли каждого гражданина во время войны. Он подчеркнул, что театр также активно участвует в войне: часть коллектива служит в ВСУ, часть вернулась с фронта, а часть помогает тылу.

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Актер рассказал, что определенная когорта команды культурного заведения забронирована, однако сам он не признался, входит ли также в этот список. Алексей Гнатковский отметил в интервью "Наодинці", что тыловая работа имеет не меньшее значение, чем военная служба, ведь именно благодаря этому фронт получает необходимое обеспечение, а страна меняется, становясь такой, за которую воюют украинские военные.

"Воевать, бороться за страну должны все. То есть вся страна должна бороться за независимость. Это не часть общества, не когорта смельчаков и отчаяний, которые на фронте, а все общество. И у нас есть только две роли в этом таком парадоксальном, ужасном театре боевых действий. Мы можем быть либо в Вооруженных силах Украины (и мы должны готовиться рано или поздно заменить друг друга), либо, если мы не там, мы должны быть для Вооруженных сил Украины. Если мы работаем в тылу, то мы должны работать на фронт", – отметил актер.

Алексей Гнатковский не скрывает, что не раз рассматривал возможность присоединения к ВСУ, однако сейчас его место в театре, где он активно волонтерит. Он поддерживает связь с военными, особенно с 68 егерской бригадой имени Олексы Довбуша, 24 механизированной бригадой и подразделением "Азов", где воюют его друзья и родные.

"Меня останавливает то, что я сейчас здесь в театре работаю. Я понимаю, что, например, ведя аукционы, мы можем заработать большие деньги, то, что я сейчас делаю для "Птичек победы". Это большие средства, они собрали около 17 тысяч дронов, передали в Вооруженные силы Украины. И эти аукционы, когда там собираешь за вечер 18 миллионов гривен – я на фронте этого не сделаю. Даже если я пойду в часть обеспечения или в часть пропаганды", – добавил он.

Гнатковский также занимается благотворительностью через театр. Часть заработанных средств от представлений он и его коллеги направляют на помощь военным, что позволяет ежемесячно передавать в ВСУ сотни тысяч гривен.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алексей Гнатковский поднял тему языкового вопроса. В частности, знаменитость обратился к украинцам, которые общаются на русском, прикрываясь военными и их выбором.

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