Народный артист Украины Александр Злотник назвал имена четырех лучших вокалистов Украины

Народный артист Александр Злотник назвал четырех лучших, по его мнению, современных вокалистов Украины. Композитор очертил перечень артистов, которых считает самыми яркими по вокальным данным, тембру и технике исполнения.

Отвечая на вопрос Дмитрия Гордона о том, кто сегодня выделяется на украинской сцене, Злотник прежде всего упомянул Михаила Хому, более известного как DZIDZIO.

"По вокальным данным – это Миша Хома. Красавец", – отметил композитор, подчеркнув именно природные голосовые возможности артиста.

Также в перечень он включил Александра Пономарева. По словам Злотника, он также остается одним из самых сильных вокалистов на сцене.

Среди молодых исполнителей композитор отдельно отметил KHAYAT, подтвердив свое положительное отношение к его вокалу, но не объяснил, чем именно для него особенный.

Еще одним певцом, которого Злотник считает сильным исполнителем, стал LAUD.

"Даже LAUD! У него очень интересный и красивый тембр, хорошая вокальная техника", – отметил композитор.

В частности, Александр Злотник назвал хитмейкера Артема Пивоварова замечательным артистом, но в свой перечень его не включил: "Он хороший вокалист, однозначно хороший автор песен. Единственное, могу честно сказать, я не согласен с его решением относительно песен на поэзию Шевченко".

Композитор также заметил: Украина всегда "была источником" хороших музыкантов и певцов.

