Народный артист Александр Злотник назвал композитора-миллионера, который зарабатывал больше всех в СССР: он был украинцем

Народный артист Украины, композитор и педагог Александр Злотник рассказал, сколько могли зарабатывать авторы популярных песен в Советском Союзе. По его словам, во времена СССР композиторы-шлягеристы могли получать по 20–30 тысяч рублей в месяц, тогда как средняя зарплата составляла около 150 рублей.

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Больше всех, как утверждает Злотник, зарабатывал композитор Исак Дунаевский – уроженец Полтавщины, которого называли официальным советским миллионером. Об этом композитор рассказал в интервью Альберту Цукренку.

По словам композитора, важную роль в доходах авторов играли авторские отчисления за исполнение их музыки. Злотник вспомнил разговор с советским певцом и композитором Евгением Мартыновым, который объяснял ему, что для хорошего заработка достаточно создавать несколько крупных хитов в год.

Народный артист отметил, что особенно значительные суммы могли приносить выступления в ресторанах, ведь расчет роялти там был особым.

"В ресторанах Киева действовал КОМА (Киевское объединение музыкальных ансамблей. – Ред.), который выступал в ресторанах. И сборы были не такие, как сейчас – от заработков музыкантов, их зарплат, а 7% от выручки ресторана. То есть процент от всего, что выпили, съели и т. д. Это были колоссальные деньги", – рассказал композитор.

По словам Злотника, если песня становилась популярной и распространялась на территории всего СССР, ее автор мог получать огромные гонорары.

"Эти гонорары, которые получали Антонов, Добрынин, Тухманов, Мартынов и так далее... Когда средняя заработная плата составляла 150 рублей, композитор-шлягерист мог получать 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. Это колоссальные деньги", – отметил Злотник.

В то же время самым высоким заработком среди советских композиторов, по словам народного артиста, мог похвастаться уроженец Украины Исак Дунаевский. Злотник объяснил это тем, что его музыка звучала в известных кинофильмах и фактически по всему Советскому Союзу.

"Больше всех, кстати, получал Исаак Дунаевский. Потому что его песни из фильмов играли по всему Советскому Союзу в кинотеатрах. И он был официальным миллионером", – заявил композитор.

Злотник добавил, что Дунаевский якобы даже не знал точной суммы, накопившейся на его счете.

Исак Дунаевский родился в 1900 году в Лохвице на Полтавщине. Композитор был из еврейской семьи. Музыкальное образование получил в Харьковской консерватории, после чего работал в театрах Харькова, а с 1924 года жил и работал в Москве.

Дунаевский стал одним из самых известных композиторов советской эпохи. Он сочинял музыку для кино, театра и оперетт. Среди самых известных фильмов, к которым он писал музыку:

"Веселые ребята",

"Цирк",

"Волга-Волга",

"Светлый путь",

"Весна",

"Кубанские казаки".

Именно музыка к фильмам, которая многократно звучала в кинотеатрах и по радио, сделала творчество Дунаевского чрезвычайно прибыльным.

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