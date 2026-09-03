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Народный артист Александр Злотник назвал композитора-миллионера, который зарабатывал больше всех в СССР: он был украинцем

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
5,6 т.
Александр Злотник назвал композитора-миллионера, который зарабатывал больше всех в СССР
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Народный артист Украины, композитор и педагог Александр Злотник рассказал, сколько могли зарабатывать авторы популярных песен в Советском Союзе. По его словам, во времена СССР композиторы-шлягеристы могли получать по 20–30 тысяч рублей в месяц, тогда как средняя зарплата составляла около 150 рублей.

Больше всех, как утверждает Злотник, зарабатывал композитор Исак Дунаевский – уроженец Полтавщины, которого называли официальным советским миллионером. Об этом композитор рассказал в интервью Альберту Цукренку.

По словам композитора, важную роль в доходах авторов играли авторские отчисления за исполнение их музыки. Злотник вспомнил разговор с советским певцом и композитором Евгением Мартыновым, который объяснял ему, что для хорошего заработка достаточно создавать несколько крупных хитов в год.

Народный артист отметил, что особенно значительные суммы могли приносить выступления в ресторанах, ведь расчет роялти там был особым.

"В ресторанах Киева действовал КОМА (Киевское объединение музыкальных ансамблей. – Ред.), который выступал в ресторанах. И сборы были не такие, как сейчас – от заработков музыкантов, их зарплат, а 7% от выручки ресторана. То есть процент от всего, что выпили, съели и т. д. Это были колоссальные деньги", – рассказал композитор.

Самым большим заработком среди советских композиторов мог похвастаться Исаак Дунаевский

По словам Злотника, если песня становилась популярной и распространялась на территории всего СССР, ее автор мог получать огромные гонорары.

"Эти гонорары, которые получали Антонов, Добрынин, Тухманов, Мартынов и так далее... Когда средняя заработная плата составляла 150 рублей, композитор-шлягерист мог получать 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. Это колоссальные деньги", – отметил Злотник.

В то же время самым высоким заработком среди советских композиторов, по словам народного артиста, мог похвастаться уроженец Украины Исак Дунаевский. Злотник объяснил это тем, что его музыка звучала в известных кинофильмах и фактически по всему Советскому Союзу.

Самым высоким заработком среди советских композиторов мог похвастаться Исаак Дунаевский

"Больше всех, кстати, получал Исаак Дунаевский. Потому что его песни из фильмов играли по всему Советскому Союзу в кинотеатрах. И он был официальным миллионером", – заявил композитор.

Злотник добавил, что Дунаевский якобы даже не знал точной суммы, накопившейся на его счете.

Исак Дунаевский родился в 1900 году в Лохвице на Полтавщине. Композитор был из еврейской семьи. Музыкальное образование получил в Харьковской консерватории, после чего работал в театрах Харькова, а с 1924 года жил и работал в Москве.

Дунаевский стал одним из самых известных композиторов советской эпохи. Он сочинял музыку для кино, театра и оперетт. Среди самых известных фильмов, к которым он писал музыку:

  • "Веселые ребята",
  • "Цирк",
  • "Волга-Волга",
  • "Светлый путь",
  • "Весна",
  • "Кубанские казаки".

Именно музыка к фильмам, которая многократно звучала в кинотеатрах и по радио, сделала творчество Дунаевского чрезвычайно прибыльным.

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