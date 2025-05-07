Наихудший образ на Met Gala 2025: тайская певица попала в скандал из-за трусов с лицами борцов за права темнокожих. Фото

K-pop звезда и участница группы BLACKPINK Лиса Манобан, которая впервые посетила Met Gala, попала в громкий модный скандал. Ее образ от Louis Vuitton, в котором она появилась на красной дорожке главного fashion-мероприятия года, вызвал волну критики в соцсетях и со стороны культурных комментаторов.

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Met Gala 2025, традиционно прошедшая в первый понедельник мая в нью-йоркском Метрополитен-музее, в этом году была посвящена выставке "Чрезвычайно изысканно: Пошив одежды в черном стиле". Тема мероприятия сосредоточена на историческом и культурном влиянии стиля чернокожих дизайнеров, модельеров и общественных деятелей, а также на динамике создания идентичности через одежду в афродиаспоре с XVIII века до современности. Именно поэтому эстетика почитания истории и чернокожего культурного наследия должна была бы стать основной линией как экспозиции, так и образов гостей. Но в случае с Лисой модная интерпретация приобрела совсем другой тон.

На красной дорожке певица появилась в блестящем черном блейзере с прозрачными вставками, черных колготках, фирменных каблуках, с сумочкой Louis Vuitton, элегантной прической и жемчужным украшением на шее. Однако наибольшее внимание привлекли ее белье и колготки. Издалека наряд казался стандартным – стильным, но сдержанным. Но при приближении стало заметно: на ткани трусиков вышиты лица женщин, очень похожих на знаковых борцов за права темнокожих – Розу Паркс, Майю Энджелоу и Энн Лоу.

Как сообщает People, изображения оказались частью художественного проекта известного афро-американского художника Генри Тейлора, который ранее сотрудничал с Louis Vuitton в рамках мужской коллекции весна-лето 2024 года. По официальному заявлению бренда, вышитые портреты представляют "лиц, которые повлияли на жизнь художника". Однако точный перечень имен не обнародован.

Сам бренд Louis Vuitton пока не предоставил дополнительных разъяснений, а сама Лиса не комментировала скандал. Учитывая, что она лишь недавно начала активно появляться в западных fashion-событиях - например, в марте она выступала на "Оскаре" в мужском костюме от Mark Gong – инцидент может стать первым серьезным репутационным кризисом для звезды на модном мероприятии такого уровня.

Ранее OBOZ.UA писал, что нужно знать о Met Gala 2025, который будут обсуждать весь год. Официально – это благотворительный бал, который собирает средства для Института костюма, единственного отдела Метрополитен-музея, который должен финансировать себя самостоятельно. Неофициально – это самая громкая вечеринка года, модный "Оскар" и главное fashion-событие планеты.

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