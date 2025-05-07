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Наихудший образ на Met Gala 2025: тайская певица попала в скандал из-за трусов с лицами борцов за права темнокожих. Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
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Наихудший образ на Met Gala 2025: тайская певица попала в скандал из-за трусов с лицами борцов за права темнокожих. Фото

K-pop звезда и участница группы BLACKPINK Лиса Манобан, которая впервые посетила Met Gala, попала в громкий модный скандал. Ее образ от Louis Vuitton, в котором она появилась на красной дорожке главного fashion-мероприятия года, вызвал волну критики в соцсетях и со стороны культурных комментаторов.

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Met Gala 2025, традиционно прошедшая в первый понедельник мая в нью-йоркском Метрополитен-музее, в этом году была посвящена выставке "Чрезвычайно изысканно: Пошив одежды в черном стиле". Тема мероприятия сосредоточена на историческом и культурном влиянии стиля чернокожих дизайнеров, модельеров и общественных деятелей, а также на динамике создания идентичности через одежду в афродиаспоре с XVIII века до современности. Именно поэтому эстетика почитания истории и чернокожего культурного наследия должна была бы стать основной линией как экспозиции, так и образов гостей. Но в случае с Лисой модная интерпретация приобрела совсем другой тон.

Наихудший образ на Met Gala 2025: тайская певица попала в скандал из-за трусов с лицами борцов за права темнокожих. Фото

На красной дорожке певица появилась в блестящем черном блейзере с прозрачными вставками, черных колготках, фирменных каблуках, с сумочкой Louis Vuitton, элегантной прической и жемчужным украшением на шее. Однако наибольшее внимание привлекли ее белье и колготки. Издалека наряд казался стандартным – стильным, но сдержанным. Но при приближении стало заметно: на ткани трусиков вышиты лица женщин, очень похожих на знаковых борцов за права темнокожих – Розу Паркс, Майю Энджелоу и Энн Лоу.

Наихудший образ на Met Gala 2025: тайская певица попала в скандал из-за трусов с лицами борцов за права темнокожих. Фото

Как сообщает People, изображения оказались частью художественного проекта известного афро-американского художника Генри Тейлора, который ранее сотрудничал с Louis Vuitton в рамках мужской коллекции весна-лето 2024 года. По официальному заявлению бренда, вышитые портреты представляют "лиц, которые повлияли на жизнь художника". Однако точный перечень имен не обнародован.

Наихудший образ на Met Gala 2025: тайская певица попала в скандал из-за трусов с лицами борцов за права темнокожих. Фото

Сам бренд Louis Vuitton пока не предоставил дополнительных разъяснений, а сама Лиса не комментировала скандал. Учитывая, что она лишь недавно начала активно появляться в западных fashion-событиях - например, в марте она выступала на "Оскаре" в мужском костюме от Mark Gong – инцидент может стать первым серьезным репутационным кризисом для звезды на модном мероприятии такого уровня.

Наихудший образ на Met Gala 2025: тайская певица попала в скандал из-за трусов с лицами борцов за права темнокожих. Фото
Наихудший образ на Met Gala 2025: тайская певица попала в скандал из-за трусов с лицами борцов за права темнокожих. Фото

Ранее OBOZ.UA писал, что нужно знать о Met Gala 2025, который будут обсуждать весь год. Официально – это благотворительный бал, который собирает средства для Института костюма, единственного отдела Метрополитен-музея, который должен финансировать себя самостоятельно. Неофициально – это самая громкая вечеринка года, модный "Оскар" и главное fashion-событие планеты.

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