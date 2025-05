Тайная программа и строгие правила для звезд: что нужно знать о Met Gala 2025, который будут обсуждать весь год

Самое грандиозное модное событие года – Met Gala 2025 – состоится уже 5 мая в Нью-Йорке. Этот благотворительный бал, ежегодно открывающий весеннюю выставку Института костюма Музея искусств Метрополитен, традиционно сочетает моду, искусство, селебритиз и важную социокультурную тематику. Тема этого года – Superfine: Tailoring Black Style ("Супертонкий: Пошив одежды в черном стиле"), и она обещает оставить след в модной истории минимум на год.

Как всегда, бал пройдет в первый понедельник мая – на этот раз 5 мая 2025 года. Мероприятие традиционно организует музей Метрополитен, а уже 10 мая для публики откроется выставка, которая продлится до 26 октября 2025 года.

Что такое Met Gala и почему о нем говорят весь год

Официально – это благотворительный бал, собирающий средства для Института костюма, единственного отдела Метрополитен-музея, который должен финансировать себя самостоятельно. В прошлом году балл собрал около 22 миллионов долларов.

Неофициально – это самая громкая вечеринка года, модный "Оскар" и главное fashion-событие планеты. Каждый год десятки миллионов людей следят за балом, мечтая хоть на мгновение заглянуть за кулисы.

Все это стало возможным благодаря Анне Винтур, которая с 1995 года превратила бал в феерию, объединяющую высокую моду, интернет-культуру, кинозвезд, политиков и даже спортсменов.

Какая тема и идея Met Gala 2025

Тема бала и выставки – Superfine: Tailoring Black Style, вдохновленная книгой Моники Миллер Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity ("Рабы моды: Черный дендизм и стилизация черной диаспорной идентичности"). Это глубокое исследование дендизма (уделение особого внимания внешнему виду, изысканным манерам, жестам и языку) как явления в темнокожей диаспоре, имеющего как эстетическое, так и политическое измерение. Выставка структурирована вокруг 12 эстетических характеристик, основанных на эссе писательницы Зоры Нил Герстон The Characteristics of Negro Expression ("Особенности негритянского самовыражения").

Это будет первая выставка Института костюма с 2003 года, полностью посвященная мужскому стилю. В фокусе – работы дизайнеров, работающих по темам расы, власти, колонизации, эмансипации.

Дресс-код: Tailored for You

Дресс-код Met Gala 2025 называется Tailored for You ("Создано для вас") и призывает к индивидуальному подходу. Он намекает на персональный стиль, внимательность к деталям, искусный крой и воплощение культуры через одежду. Это не только вызов дизайнерам, но шанс для звезд выразить себя с максимальной точностью. Организаторы подчеркивают, что дресс-код – это вдохновение, а не ограничение, поэтому ожидается немало поразительных и неожиданных луков.

Сопредседатели и звездный состав Met Gala 2025

Сопредседатели этого года:

Фаррелл Уильямс – музыкант, дизайнер и культурный инфлюенсер;

Колман Доминго – номинант на "Оскар";

Льюис Гамильтон – семикратный чемпион Формулы-1;

A$AP Rocky – репер, модный иконостас;

Анна Винтур – вечный куратор Met Gala;

Леброн Джеймс – почетный сопредседатель – баскетбольная легенда.

Состав кураторской команды тоже не менее звездный: André 3000, Грейс Уэльс Боннер, Спайк Ли, Джанель Моне, Реджина Кинг, Doechii, Tyla, Айо Эдебири, Даппер Дэн, и десятки других креативных лидеров по музыке, искусству, моде и спорту.

Что происходит на Met Gala: правила и загадки

Официальная программа вечера всегда держится в тайне. Гостям также строго-настрого запрещено пользоваться телефонами или вести прямые трансляции. Эти правила были нарушены лишь несколько раз, в частности, в 2017 году, когда звезды делали селфи в туалете.

В программе – частный просмотр выставки, ужин, выступления звездных артистов и, конечно, красная дорожка, часто превращающаяся в модный подиум будущего.

Где смотреть трансляцию

Met Gala 2025 будет транслироваться на цифровых платформах Vogue и YouTube. Начало – в 23:00 по киевскому времени. Ведущими прямого эфира станут:

Теяна Тейлор – певица и актриса;

La La Anthony – актриса и продюсер;

Его Нводим – звезда SNL.

Знаменитости, которые никогда не были на Met Gala

Несмотря на десятилетия существования Met Gala, есть немало известных звезд, ни разу не появлявшихся на красной дорожке бала. И это может удивить даже самых больших фанатов.

Мэрил Стрип – иронично, что она сыграла прототип Анны Винтур в "Дьявол носит Prada", но никогда не посещала Met Gala.

Райан Гослинг – даже после "Барби", где он стал модной иконой, остался в стороне.

Анджелина Джоли – несмотря на десятки премий, никогда не выходила на красную дорожку бала.

Дуэйн Джонсон – "Скала" еще не покорил Met Gala.

Весь актерский состав "Друзей" – ни одна звезда легендарного сериала не присутствовала.

Адель – попикона XXI века до сих пор не появилась на балу, хотя это вопрос времени.

Бритни Спирс – на пике славы ее не пригласили, однако, может быть, все изменится.

Брэд Питт – как и его бывшие Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли, ни разу не был гостем.

Кристина Агилера – не воспользовалась шансом поразить модный "Оскар".

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит – несмотря на годы в центре внимания, пара еще не дебютировала.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл – королевские особы держатся в стороне.

