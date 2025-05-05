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Тайная программа и строгие правила для звезд: что нужно знать о Met Gala 2025, который будут обсуждать весь год

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
5 минут
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Тайная программа и строгие правила для звезд: что нужно знать о Met Gala 2025, который будут обсуждать весь год

Самое грандиозное модное событие года – Met Gala 2025 – состоится уже 5 мая в Нью-Йорке. Этот благотворительный бал, ежегодно открывающий весеннюю выставку Института костюма Музея искусств Метрополитен, традиционно сочетает моду, искусство, селебритиз и важную социокультурную тематику. Тема этого года – Superfine: Tailoring Black Style ("Супертонкий: Пошив одежды в черном стиле"), и она обещает оставить след в модной истории минимум на год.

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Как всегда, бал пройдет в первый понедельник мая – на этот раз 5 мая 2025 года. Мероприятие традиционно организует музей Метрополитен, а уже 10 мая для публики откроется выставка, которая продлится до 26 октября 2025 года.

Тайная программа и строгие правила для звезд: что нужно знать о Met Gala 2025, который будут обсуждать весь год

Что такое Met Gala и почему о нем говорят весь год

Официально – это благотворительный бал, собирающий средства для Института костюма, единственного отдела Метрополитен-музея, который должен финансировать себя самостоятельно. В прошлом году балл собрал около 22 миллионов долларов.

Неофициально – это самая громкая вечеринка года, модный "Оскар" и главное fashion-событие планеты. Каждый год десятки миллионов людей следят за балом, мечтая хоть на мгновение заглянуть за кулисы.

Все это стало возможным благодаря Анне Винтур, которая с 1995 года превратила бал в феерию, объединяющую высокую моду, интернет-культуру, кинозвезд, политиков и даже спортсменов.

Тайная программа и строгие правила для звезд: что нужно знать о Met Gala 2025, который будут обсуждать весь год

Какая тема и идея Met Gala 2025

Тема бала и выставки – Superfine: Tailoring Black Style, вдохновленная книгой Моники Миллер Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity ("Рабы моды: Черный дендизм и стилизация черной диаспорной идентичности"). Это глубокое исследование дендизма (уделение особого внимания внешнему виду, изысканным манерам, жестам и языку) как явления в темнокожей диаспоре, имеющего как эстетическое, так и политическое измерение. Выставка структурирована вокруг 12 эстетических характеристик, основанных на эссе писательницы Зоры Нил Герстон The Characteristics of Negro Expression ("Особенности негритянского самовыражения").

Это будет первая выставка Института костюма с 2003 года, полностью посвященная мужскому стилю. В фокусе – работы дизайнеров, работающих по темам расы, власти, колонизации, эмансипации.

Тайная программа и строгие правила для звезд: что нужно знать о Met Gala 2025, который будут обсуждать весь год

Дресс-код: Tailored for You

Дресс-код Met Gala 2025 называется Tailored for You ("Создано для вас") и призывает к индивидуальному подходу. Он намекает на персональный стиль, внимательность к деталям, искусный крой и воплощение культуры через одежду. Это не только вызов дизайнерам, но шанс для звезд выразить себя с максимальной точностью. Организаторы подчеркивают, что дресс-код – это вдохновение, а не ограничение, поэтому ожидается немало поразительных и неожиданных луков.

Тайная программа и строгие правила для звезд: что нужно знать о Met Gala 2025, который будут обсуждать весь год

Сопредседатели и звездный состав Met Gala 2025

Сопредседатели этого года:

  • Фаррелл Уильямс – музыкант, дизайнер и культурный инфлюенсер;
  • Колман Доминго – номинант на "Оскар";
  • Льюис Гамильтон – семикратный чемпион Формулы-1;
  • A$AP Rocky – репер, модный иконостас;
  • Анна Винтур – вечный куратор Met Gala;
  • Леброн Джеймс – почетный сопредседатель – баскетбольная легенда.

Состав кураторской команды тоже не менее звездный: André 3000, Грейс Уэльс Боннер, Спайк Ли, Джанель Моне, Реджина Кинг, Doechii, Tyla, Айо Эдебири, Даппер Дэн, и десятки других креативных лидеров по музыке, искусству, моде и спорту.

Тайная программа и строгие правила для звезд: что нужно знать о Met Gala 2025, который будут обсуждать весь год

Что происходит на Met Gala: правила и загадки

Официальная программа вечера всегда держится в тайне. Гостям также строго-настрого запрещено пользоваться телефонами или вести прямые трансляции. Эти правила были нарушены лишь несколько раз, в частности, в 2017 году, когда звезды делали селфи в туалете.

В программе – частный просмотр выставки, ужин, выступления звездных артистов и, конечно, красная дорожка, часто превращающаяся в модный подиум будущего.

Тайная программа и строгие правила для звезд: что нужно знать о Met Gala 2025, который будут обсуждать весь год

Где смотреть трансляцию

Met Gala 2025 будет транслироваться на цифровых платформах Vogue и YouTube. Начало – в 23:00 по киевскому времени. Ведущими прямого эфира станут:

  • Теяна Тейлор – певица и актриса;
  • La La Anthony – актриса и продюсер;
  • Его Нводим – звезда SNL.
Тайная программа и строгие правила для звезд: что нужно знать о Met Gala 2025, который будут обсуждать весь год

Знаменитости, которые никогда не были на Met Gala

Несмотря на десятилетия существования Met Gala, есть немало известных звезд, ни разу не появлявшихся на красной дорожке бала. И это может удивить даже самых больших фанатов.

  • Мэрил Стрип – иронично, что она сыграла прототип Анны Винтур в "Дьявол носит Prada", но никогда не посещала Met Gala.
  • Райан Гослинг – даже после "Барби", где он стал модной иконой, остался в стороне.
  • Анджелина Джоли – несмотря на десятки премий, никогда не выходила на красную дорожку бала.
  • Дуэйн Джонсон – "Скала" еще не покорил Met Gala.
  • Весь актерский состав "Друзей" – ни одна звезда легендарного сериала не присутствовала.
  • Адель – попикона XXI века до сих пор не появилась на балу, хотя это вопрос времени.
  • Бритни Спирс – на пике славы ее не пригласили, однако, может быть, все изменится.
  • Брэд Питт – как и его бывшие Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли, ни разу не был гостем.
  • Кристина Агилера – не воспользовалась шансом поразить модный "Оскар".
  • Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит – несмотря на годы в центре внимания, пара еще не дебютировала.
  • Кейт Миддлтон и Меган Маркл – королевские особы держатся в стороне.
Тайная программа и строгие правила для звезд: что нужно знать о Met Gala 2025, который будут обсуждать весь год

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