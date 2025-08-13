'Надеюсь, она это потянет'. Звезда 'Квартала 95' Кошевой заинтриговал местом обучения старшей дочери, которая передумала ехать в Польшу

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой поделился личными новостями, которые касаются дальнейшего образования его старшей дочери Варвары. Еще год назад 17-летняя девушка планировала поступать в польский университет, активно изучала польский язык и готовилась к переезду за границу. Однако сейчас она неожиданно изменила свои планы и решила остаться в Украине.

В программе ЖВЛ Кошевой рассказал, что Варвара закончила 11 класс и начала подготовку к поступлению в высшее учебное заведение. Артист не раскрыл, какую именно специальность и заведение выбрала дочь, однако отметил, что она сосредоточилась на том направлении, которым действительно хочет овладеть.

"Она выбрала то, что она хотела и надеюсь, что она это потянет", – поделился шоумен. Он добавил, что всегда относится с уважением к выбору своих детей, ведь в детстве сам испытывал давление со стороны взрослых, которые пытались направить его в определенном направлении.

Еще в апреле этого года Кошевой сообщал, что Варвара передумала поступать в польский вуз и сейчас рассматривает Академию эстрадного и циркового искусств в Киеве. По словам отца, дочь хочет связать свою жизнь с творчеством, а выбранное заведение, по его мнению, сможет предоставить ей необходимые знания и практические навыки. Причины, почему Варвара решила сменить страну обучения, комик не детализировал, но отметил, что получение образования в Украине может быть не менее перспективным, особенно в сфере искусств.

Еще в мае 2024 года Кошевой рассказывал, что его старшая дочь мечтает стать певицей, собирать полные стадионы слушателей и уже несколько лет занимается вокалом. Кроме этого, она учится противостоять критике и хейтерам в соцсетях, которые, по словам актера, нередко появляются в жизни публичных людей и их семей.

Младшая дочь Кошевого, Серафима, сейчас также пробует себя в творчестве, но больше интересуется актерством. Обе девушки живут в Украине, и, по словам их отца, он не собирается ограничивать их выбор или диктовать, куда они должны двигаться в жизни.

