На украинского рэпера и блогера Альберта Васильева, более известного как Kyivstoner, планировали совершить покушение в Польше. Артист стал вероятной целью киллера, которого завербовали спецслужбами страны-агрессора. Агентство внутренней безопасности Польши задержало злоумышленника, поэтому убийство удалось предотвратить.

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Соответствующая информация появилась на сайте Rmf24.pl. Отмечается, что в России потребовали расправиться с Kyivstoner после того, как Федеральная служба безопасности обвинила его в подготовке "теракта".

В июле появилась информация, будто бы ФСБ предотвратила атаку украинских FPV-дронов на один из военно-промышленных комплексов в Подмосковье. Как заявили в спецслужбе, дроны ввозили на территорию России через Словакию и Польшу, спрятав их в керамической плитке. Они утверждали, что к подготовке "теракта" были привлечены граждане Молдовы, исполнителем должен был стать россиянин, а Kyivstoner выступил "координатором".

После громких обвинений в РФ объявили охоту на рэпера. Прямо в эфире одного из пропагандистских телеканалов корреспондент-путинист Сергей Зенин выдал, что убийство Kyivstoner станет "делом чести".

"Свинью в человеческом обличье зовут Альберт, фамилия – Васильев. Свой последний в жизни 35-й день рождения он отпраздновал в этом году. Наркодилер с паспортами Украины и США, а теперь и террорист, уничтожение которого для нашей разведки станет делом чести", – заявил пропагандист.

Похоже, такие призывы не остались без последствий. Российские силовики поручили киллеру лишить жизни гражданина США украинского происхождения в Варшаве. Как известно, Kyivstoner родился в Киеве и имеет американский паспорт.

Однако, как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, Агентство внутренней безопасности задержало злоумышленника. Он также подчеркнул, что это "первый случай, когда кто-то по заказу России решает совершить покушение на гражданина США на территории другой страны НАТО".

"К сожалению, мы вынуждены исходить из того, что режим Путина будет пытаться ликвидировать людей, которые по разным причинам являются неудобными, в разных уголках мира, и поэтому наши действия по этому делу будут чрезвычайно интенсивными, чтобы предотвратить возможные дальнейшие попытки, направленные против граждан Польши или других стран на территории нашего государства", – сказал Туск.

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